El nuevo gesto del Gobierno de Pedro Sánchez para liderar la oposición a Donald Trump, el cierre del espacio aéreo a aviones que vayan a participar en la operación Furia Épica, ha motivado nuevas quejas del Gobierno estadounidense. En una primera reacción, fuentes de la Casa Blanca respondieron que su Gobierno "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en la guerra contra Irán: "Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la operación Furia Épica".

Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, fue más tajante en una entrevista en Al Jazeera. "Es decepcionante ver que en un momento de necesidad para Estados Unidos, tenemos a países como España, un miembro de la OTAN al que nos hemos comprometido defender, negándonos el uso del espacio aéreo y jactándose de ello", apuntó en un mensaje que después publicó en la cuenta oficial de su departamento.

SECRETARY RUBIO: It’s disappointing to see that in a time of need for the United States, we have countries like Spain, a NATO member that we are pledged to defend, denying us the use of their airspace and bragging about it. pic.twitter.com/IpNHT1QzYD — Department of State (@StateDept) March 30, 2026

"Y hay otros países que lo han hecho también. Y entonces te preguntas, ¿qué gana Estados Unidos?", señaló. Rubio explicó que uno de los motivos por los que él mismo apoyaba la OTAN es porque estas bases "nos dan influencia, nos dan flexibilidad y nos dan capacidad operativa por todo el mundo". "Pero si la OTAN sirve solo para que defendamos a Europa si son atacados mientras ellos nos niegan acceso a sus bases cuando las necesitamos... no es un acuerdo muy bueno", avisó.

Rubio, también asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, señaló al respecto que "es difícil mantener un compromiso y decir que es bueno para Estados Unidos". "Ha sido muy frustrante", afirmó.

Estados Unidos, recordó, tiene decenas de miles de militares en Europa, miles de millones de dólares en armamento en toda Europa. "Todo ello para defender a Europa, no para defender a Estados Unidos (...) Vamos a tener que revisar todo esto" cuando termine la ofensiva contra Irán, amenazó, apuntando que "si mañana decidiéramos retirar nuestras tropas de Europa, sería el fin de la OTAN". "Ellos lo saben y ese compromiso... No hemos sacado a nuestras tropas de Europa".