Ucrania ha puesto en marcha un programa que permite la liberación condicional de reclusos para incorporarse a las Fuerzas Armadas en plena guerra contra Rusia. Según la Oficina del Fiscal General, alrededor de 12.000 convictos ya han sido enviados a unidades militares, donde participan en tareas operativas y de combate. La iniciativa responde a la necesidad de reforzar el capital humano en un conflicto que se prolonga ya por espacio de cuatro años.

La ley fue aprobada por el Parlamento ucraniano en mayo de 2024 y establece que los convictos pueden solicitar la libertad condicional si aceptan enrolarse en unidades militares. Los fiscales supervisan el proceso judicial para garantizar el cumplimiento de los requisitos. Según Ukrinform, la mayoría de los liberados proviene de condenas por delitos menores, mientras que crímenes graves o de naturaleza violenta quedan excluidos del programa.

Entre los liberados hay un número creciente de mujeres voluntarias, con al menos 100 integradas en distintas unidades. Todos deben recibir entrenamiento militar básico antes de ser desplegados en el frente, aunque la velocidad de incorporación depende de la urgencia operativa. Las autoridades han destacado que la medida complementa, y no sustituye, a los soldados profesionales, reforzando la capacidad defensiva del país.

El programa también contempla estrictos controles de disciplina y supervisión dentro de las unidades. Los convictos liberados permanecen bajo seguimiento continuo y su desempeño influye directamente en su permanencia en las filas. Las autoridades consideran que, bajo estas medidas, la experiencia de los reclusos puede ser aprovechada sin comprometer la estructura organizativa ni la moral del Ejército.

La Oficina del Fiscal General ha explicado que la iniciativa seguirá ampliándose según las necesidades del frente, priorizando a quienes cumplen criterios de elegibilidad. Los convictos liberados reciben asignaciones específicas y apoyo psicológico y militar. Hasta ahora, el programa ha logrado aumentar la capacidad de despliegue de las Fuerzas Armadas ucranianas sin afectar su cohesión ni operatividad, según datos oficiales.