Irán derriba un caza F15 de Estados Unidos en el sur del país: un tripulante rescatado, se busca al segundo

Un caza estadounidense F‑15 Strike Eagle ha sido derribado este viernes en el sur de Irán, en lo que sería el primer blanco confirmado llevado a cabo por las defensa aéreas iraníes, después de que todos los aviones perdidos hasta el momento por Estados Unidos lo hayan sido por fuego amigo. El derribado ha sido confirmado por medios de Estados Unidos, mientras que medio iraníes publican imágenes de los restos del caza.

El Pentágono ha iniciado de inmediato una operación de búsqueda y rescate para localizar a los dos tripulantes del F‑15, que incluyen un piloto y un oficial de armas. Las autoridades estadounidenses mantienen contacto con aliados regionales y despliegan aeronaves de vigilancia y helicópteros especializados en rescates en territorio hostil, mientras monitorean la situación para asegurar la recuperación de los ocupantes sin provocar un conflicto adicional.

El operativo de recuperación se centra en la localización de los sistemas de supervivencia de los tripulantes, incluyendo transmisores de emergencia y cápsulas de eyección, para determinar su estado y posición exacta. Mientras tanto, las imágenes de los restos se analizan para evaluar los daños y obtener información que pueda facilitar la planificación de la extracción, minimizando riesgos adicionales para el personal de rescate.

El primero de los tripulantes ha sido rescatado pasadas las 18.00 horas de este viernes, según han confirmado funcionarios estadounidenses a la CBS. Todavía se está buscando al segundo de los tripulantes de la aeronave.

El F‑15 Strike Eagle es un caza de ataque profundo y combate aéreo de dos plazas, capaz de realizar misiones de precisión en entornos de alta amenaza. Su pérdida representa un revés operacional significativo, ya que combina capacidades avanzadas de navegación, guerra electrónica y armamento guiado que no pueden ser reemplazadas fácilmente en operaciones de este tipo.