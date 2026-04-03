Suiza estudia anular su pedido de batería antiaéreas Patriot por los retrasos y la falta de plazos de entrega fiables

Suiza estudia la posibilidad de cancelar su contrato de adquisición de sistemas de defensa aérea Patriot con Estados Unidos debido a retrasos significativos y la falta de fechas de entrega fiables. El Departamento Federal de Defensa, Protección de la Población y Deportes (DDPS) ha advertido que esta situación complica la implementación del programa Air 2030, que busca reforzar la protección del espacio aéreo suizo frente a amenazas modernas.

El contrato original contempla cinco sistemas Patriot con entregas a partir de 2028. Sin embargo, Estados Unidos ha priorizado el suministro de estos sistemas a Ucrania, desplazando a Suiza en la cola de producción. Ante la incertidumbre sobre los plazos, Berna suspendió parcialmente los pagos desde otoño de 2025 y busca ahora garantías claras sobre el cumplimiento contractual y los hitos de entrega.

El ministro suizo de Defensa, Martin Pfister, ha señalado que "un abandono siempre es una opción en caso de retraso" y que el país está evaluando todas las alternativas posibles. Entre ellas se incluyen opciones europeas de defensa aérea que podrían reemplazar los sistemas Patriot, garantizando así que la cobertura del espacio aéreo nacional no dependa de entregas externas inciertas.

La situación se complica por la reorientación de parte de los fondos destinados a la compra de cazas F‑35A, utilizados parcialmente para financiar la adquisición de los Patriot. El Consejo Federal suizo decidirá antes de junio de 2026 si mantiene, renegocia o cancela el contrato, considerando factores estratégicos, financieros y operativos que afectan la defensa nacional y la capacidad de respuesta frente a amenazas aéreas.