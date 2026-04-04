Italia quiere integrar drones de ataque Bayraktar TB3 en su portaaviones Cavour para operar junto a los cazas F-35B

Italia avanza en la transformación de su aviación naval con el estudio para integrar drones de combate (UCAV) Bayraktar TB3 a bordo del portaaviones Cavour. El objetivo es complementar a los cazas F-35B con plataformas no tripuladas capaces de ejecutar misiones de vigilancia, reconocimiento y ataque, ampliando la flexibilidad operativa del grupo aeronaval en escenarios de alta y media intensidad.

El Bayraktar TB3 ha sido diseñado específicamente para operaciones embarcadas, incorporando alas plegables que optimizan su almacenamiento en cubierta y hangares. Su estructura está reforzada para soportar ciclos repetidos de despegue mediante rampa tipo ski-jump y apontaje, adaptándose a las limitaciones de un portaaviones ligero sin catapultas ni cables de detención convencionales.

En términos de capacidades, el TB3 puede operar con enlaces de datos más allá de la línea de vista y está preparado para integrar munición guiada de precisión, incluyendo misiles ligeros y bombas inteligentes. Su autonomía prolongada permite misiones ISR persistentes, así como ataques de oportunidad, actuando como multiplicador de fuerza en combinación con aeronaves tripuladas.

La integración con los F-35B implicará el desarrollo de doctrinas de empleo conjunto, donde los drones puedan asumir tareas de alto riesgo o saturación de defensas. Este concepto de ala aérea mixta permitirá distribuir funciones entre plataformas, optimizando el uso de recursos y reduciendo la exposición de pilotos en entornos con amenazas antiaéreas avanzadas.

El programa refleja una tendencia creciente hacia la incorporación de sistemas no tripulados en aviación embarcada. Para la Marina italiana, la introducción del TB3 supondría un salto tecnológico en su capacidad expedicionaria, alineándose con modelos emergentes de guerra aeronaval en los que la interoperabilidad entre sistemas tripulados y autónomos resulta clave para mantener la superioridad operativa.