El BAM Furor realiza un ejercicio de adiestramiento con una fragata portuguesa en el Golfo de Guinea

El Buque de Acción Marítima (BAM) P-46 Furor de la Armada ha llevado a cabo un ejercicio de adiestramiento tipo PASSEX con la fragata portuguesa NRP Centauro durante su actual despliegue en el Golfo de Guinea. La actividad se ha desarrollado en aguas próximas al archipiélago de Santo Tomé y Príncipe, en el marco de las misiones de presencia marítima coordinada impulsadas por la Unión Europea.

Este tipo de ejercicios, conocidos como Passing Exercise, se realizan cuando unidades navales coinciden en la mar y permiten mejorar la coordinación operativa entre aliados. Las maniobras incluyeron diferentes prácticas de comunicaciones y procedimientos tácticos con el objetivo de reforzar la interoperabilidad entre ambas marinas en un entorno estratégico cada vez más exigente.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han explicado que estas actividades "refuerzan la interoperabilidad, mejoran la coordinación táctica y aumentan la eficacia en operaciones conjuntas". El ejercicio se integra en el despliegue del Furor dentro de la iniciativa europea en el Golfo de Guinea, una región clave por su relevancia en la seguridad marítima y la protección de rutas comerciales internacionales.

La presencia de unidades navales europeas en la zona busca disuadir actividades ilícitas como la piratería o el tráfico ilegal, además de fortalecer la cooperación con países ribereños. La participación española en estas misiones consolida su compromiso con la estabilidad regional y con la seguridad en un área considerada de creciente interés estratégico para Europa.