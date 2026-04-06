Un informe de un 'think tank' de Estados Unidos acusa a Rusia y China de sostener las capacidades militares de Irán

Rusia y China están contribuyendo a sostener buena parte de las capacidades militares de Irán. No lo están haciendo de manera directa, es decir, con el envío de armas, municiones u otros elementos, sino mediante mecanismos indirectos como la existencia de estructuras logísticas y comerciales que permiten que haya flujos de tecnología crítica. Un hecho que hace que Teherán pueda mantener su desarrollo militar pese a las sanciones.

Así queda reflejado en el informe De los drones al combustible para cohetes: China y Rusia ayudan a Irán a través de cadenas de suministro, publicado los últimos días de marzo por Atlantic Council, un think tank estadounidense con sede en Washington fundado en 1961 y que está especializado en política internacional, asuntos militares y en el análisis estratégico global.

El análisis identifica la existencia de redes de evasión de sanciones que operan fuera del sistema financiero occidental. A través de estas estructuras, Irán logra acceder a componentes tecnológicos restringidos y materiales sensibles. Este sistema permite sostener su base industrial de defensa y continuar con el desarrollo de programas militares estratégicos sin depender de canales oficiales sometidos a control internacional.

Uno de los elementos clave es el uso de tecnología de doble uso, es decir, productos con aplicaciones tanto civiles como militares. Según el informe, estos componentes resultan esenciales para el desarrollo de drones, misiles y sistemas de navegación. Su transferencia se realiza a través de intermediarios y circuitos comerciales complejos, lo que complica su detección y limita la capacidad de respuesta de los organismos de control.

El documento también apunta a una creciente coordinación entre Moscú, Pekín y Teherán en materia económica y tecnológica. Esta cooperación se traduce en redes comerciales paralelas y en sistemas de pago alternativos que escapan a la supervisión occidental. Como consecuencia, Irán logra mantener operativas sus capacidades militares y adaptarse a las restricciones impuestas por las sanciones internacionales.

El Atlantic Council concluye que este modelo de apoyo indirecto supone un desafío para las estrategias tradicionales de presión económica. La existencia de estas redes reduce la eficacia de las sanciones y obliga a replantear los mecanismos de control. En este contexto, el informe advierte de que la evolución de estas cadenas de suministro será clave en el equilibrio estratégico global.