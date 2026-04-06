Una empresa ucraniana busca socios europeos para lanzar un sistema de defensa aérea que sustituya a las baterías Patriot

Una empresa ucraniana del sector de defensa, Fire Point, ha iniciado contactos con socios europeos con el objetivo de desarrollar un nuevo sistema de defensa aérea capaz de competir con las baterías estadounidenses Patriot. La compañía, que se ha dado a conocer por sus innovaciones tecnológicas en plena guerra, busca ahora dar el salto definitivo al mercado internacional con una solución más asequible y adaptable a distintos escenarios operativos.

Fire Point se ha consolidado en los últimos años como uno de los actores emergentes más relevantes del complejo militar ucraniano gracias al desarrollo del misil de crucero Flamingo y drones de largo alcance empleados contra objetivos estratégicos. Según publica Defence News, la empresa quiere aplicar esa experiencia para crear un sistema que reduzca el coste por interceptación a menos de un millón de dólares, una cifra muy inferior a la actual.

La compañía pretende apoyarse en socios europeos para integrar tecnologías clave como radares, sistemas de guiado y comunicaciones, acelerando así los plazos de desarrollo. Este modelo de cooperación permitiría además aumentar la producción y garantizar la escalabilidad del sistema, un factor considerado crítico en conflictos modernos donde la saturación de defensas se ha convertido en una amenaza constante.

El enfoque de Fire Point responde a una realidad cada vez más evidente en los conflictos actuales: los sistemas de defensa aérea tradicionales son eficaces, pero demasiado costosos para sostenerse en guerras prolongadas. Frente a ello, la empresa apuesta por una solución más barata y producible en masa, capaz de hacer frente tanto a misiles como a enjambres de drones de bajo coste.

Este movimiento llega en un momento en el que la demanda de baterías Patriot se ha disparado a nivel global, hasta el punto de tensionar la capacidad industrial de su fabricante, Lockheed Martin. La acumulación de pedidos y los plazos de entrega cada vez más largos evidencian un cierto colapso en la cadena de producción. De hecho, Suiza ha sido el último país en cuestionarse la opción de anular su pedido de baterías Patriot por los retrasos y la falta de plazos de entrega fiables.