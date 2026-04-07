ATME pide a Defensa que las asociaciones participen en los trabajos para que los militares sean profesionales de riesgo

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reclamado al Ministerio de Defensa la creación urgente de una comisión de trabajo que incluya a las asociaciones profesionales en el proceso para declarar la carrera militar como profesión de riesgo, al tiempo que ha criticado que el anuncio del departamento de Margarita Robles se haya realizado sin diálogo previo y ha alertado de la inquietud creciente entre el personal afectado.

La organización ha puesto el foco en la posible exclusión de colectivos clave, como quienes pertenecen o han pertenecido al régimen de Clases Pasivas. A su juicio, dejar fuera a estos militares supondría una discriminación difícil de justificar, ya que han asumido los mismos riesgos durante su trayectoria. También ha exigido que se tenga en cuenta a quienes ya no están en activo.

ATME ha subrayado que el reconocimiento no puede limitarse a los militares en servicio actualmente. Reclama que se incluya a aquellos que abandonaron las Fuerzas Armadas, en muchos casos obligados por el modelo de temporalidad vigente. Han considerado que su experiencia y aportación deben ser valoradas en igualdad de condiciones dentro de un proceso que busca reconocer la peligrosidad del ejercicio militar.

La asociación ha criticado además el contraste con el Ministerio del Interior, que ya ha iniciado contactos con asociaciones de la Guardia Civil para abordar un reconocimiento similar. Mientras tanto, denuncia que Defensa mantiene una falta de interlocución que considera injustificada. A su entender, esta diferencia de trato evidencia la ausencia de voluntad política para implicar a los representantes del colectivo militar.

Por último, ATME ha insistido en que un procedimiento de esta envergadura no puede desarrollarse al margen de quienes representan directamente a los afectados. Ha reclamado transparencia, información periódica y participación real en todas las fases. También ha advertido de que cualquier avance sin contar con las asociaciones profesionales podría desembocar en una medida incompleta, injusta y alejada de la realidad que viven miles de militares.