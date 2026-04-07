El BEI destina 30 millones a financiar el lanzador de pequeños satélites MIURA 5 de PLD Space

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado un préstamo de 30 millones de euros con PLD Space para impulsar el desarrollo final del lanzador MIURA 5. La operación supone un respaldo clave a la compañía con sede en Elche (Alicante), que busca consolidar su posición en el competitivo mercado internacional de acceso al espacio.

La financiación permitirá avanzar en la fase final del cohete MIURA 5, así como ampliar las capacidades industriales y de lanzamiento de la empresa. El objetivo es acelerar la transición hacia operaciones comerciales, en un contexto en el que la demanda de lanzadores de pequeños satélites sigue creciendo de forma sostenida a nivel global.

Desde el BEI subrayan que se trata de la primera inversión directa en este segmento de lanzadores, lo que refleja el interés de la Unión Europea por reforzar su autonomía en el acceso al espacio. La iniciativa se enmarca en la estrategia comunitaria de apoyo a tecnologías críticas, especialmente aquellas con aplicaciones tanto civiles como en el ámbito de la seguridad y la defensa.

El MIURA 5 está diseñado como un lanzador de dos etapas orientado a reducir costes y complejidades frente a cohetes de mayor tamaño. Además, incorpora medidas para convertirse en un sistema totalmente reutilizable, lo que lo sitúa en línea con las nuevas tendencias del sector. La empresa prevé realizar hasta 30 misiones anuales desde distintos puertos espaciales.

Con esta operación, PLD Space refuerza su hoja de ruta tras haber captado 210 millones de euros en financiación en 2026. El respaldo institucional europeo consolida su papel como uno de los actores emergentes en el denominado "New Space", un sector en plena expansión que busca garantizar un acceso más flexible, competitivo y autónomo al espacio.