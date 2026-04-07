El otro lado de la guerra de Irán: satélites chinos para dañar a EEUU y Rusia señalando objetivos en Israel

La guerra de Irán no sólo está implicando a Estados Unidos, Israel y al propio régimen teocrático de los ayatolás. Dos vectores clave están participando en el mismo de forma soterrada. Si hace unos días un think tank estadounidense acusaba a Rusia y China de sostener las capacidades militares de Irán, ahora dos reportajes periodísticos señalan a estos dos países de estar siendo dos vectores clave en el conflicto facilitando información por satélite y señalando objetivos estratégicos.

Una investigación publicada por The Washington Post asegura que empresas tecnológicas chinas están facilitando a Irán imágenes satelitales avanzadas que permiten identificar con precisión posiciones militares estadounidenses en Oriente Medio. Estas imágenes, mejoradas mediante inteligencia artificial, estarían siendo utilizadas para planificar ataques con mayor eficacia y reducir el margen de error en operaciones ofensivas.

El medio estadounidense señala que una de las compañías clave en este proceso sería MizarVision, que comercializa imágenes de alta resolución con capacidades de análisis automatizado. Estas herramientas permiten detectar infraestructuras críticas, movimientos logísticos y despliegues militares, proporcionando a actores como Irán una ventaja significativa en la selección de objetivos estratégicos en bases de Estados Unidos.

La tecnología empleada no solo ofrece imágenes, sino también datos procesados que identifican elementos relevantes en el terreno. Esto reduce el tiempo necesario para transformar información en acción militar, acortando el denominado ciclo de ataque. En la práctica, permite a Irán aumentar el impacto de sus operaciones contra fuerzas estadounidenses, optimizando recursos y mejorando la precisión de sus ofensivas en distintos puntos de la región.

Fuentes citadas por The Washington Post advierten de que este tipo de colaboración tecnológica, aunque procedente de empresas privadas, tiene implicaciones estratégicas profundas. La disponibilidad de inteligencia avanzada a través de canales comerciales supone un cambio en la naturaleza de los conflictos, donde actores estatales pueden acceder a capacidades antes reservadas a grandes potencias militares.

En paralelo, otra dimensión del conflicto apunta a la implicación indirecta de Rusia en el señalamiento de objetivos dentro de Israel. Según informaciones recogidas por The Jerusalem Post, Moscú habría identificado más de medio centenar de posibles blancos que podrían ser utilizados por Irán en caso de una escalada directa contra territorio israelí.

El diario israelí detalla que estos objetivos incluirían infraestructuras estratégicas, instalaciones militares y puntos sensibles dentro del país. La información, procedente de fuentes de seguridad, sugiere que Rusia habría proporcionado datos de inteligencia que permitirían a Irán planificar ataques con mayor precisión, ampliando el alcance de sus capacidades más allá de sus recursos propios.

Esta supuesta colaboración no implicaría necesariamente una participación directa de Rusia en operaciones ofensivas, pero sí un apoyo significativo en el ámbito de la inteligencia. La transferencia de información sobre posibles objetivos refuerza la capacidad de Irán para llevar a cabo ataques selectivos, aumentando la presión sobre Israel en un contexto ya marcado por tensiones constantes y amenazas cruzadas.