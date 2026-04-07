GDELS-Santa Bárbara Sistemas reúne en Alcalá de Guadaíra a más de 300 empresas relacionadas con la industria de Defensa

GDELS‑Santa Bárbara Sistemas ha celebrado en su planta de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) el Día de la Industria de Apoyo al Ciclo de Vida, un encuentro que ha reunido a más de 500 profesionales y 300 empresas del sector. La jornada ha servido para mostrar las capacidades industriales españolas y la relevancia de Santa Bárbara Sistemas como empresa tractora en el sostenimiento de los principales sistemas de defensa terrestre.

La edición sevillana se ha enmarcado en una serie de encuentros que la compañía organiza por toda España. La anterior tuvo lugar en Trubia, Asturias, con la participación de más de 300 compañías. El debate se ha centrado en el potencial transformador del tejido pyme nacional, considerado clave para la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de España en materia de defensa.

El evento ha llegado en un momento crucial para la defensa terrestre española, tras las grandes adjudicaciones de 2025. Ahora, el foco se ha desplazado hacia la modernización y el sostenimiento de sistemas existentes, convirtiendo el ciclo de vida en un pilar industrial y tecnológico decisivo. La jornada ha permitido visibilizar capacidades plenamente operativas en la planta sevillana, listas para iniciar los programas próximos.

La planta de Alcalá de Guadaíra, considerada un centro de excelencia europeo, cuenta con capacidades únicas. Entre ellas, el mantenimiento de vehículos como el Leopardo, Pizarro y Castor, sistemas de artillería como el SIAC, centros de integración y fabricación avanzada de subsistemas críticos, una de las mayores cámaras anecoicas de Europa y una pista de pruebas de primer nivel que permite validar sistemas completos sin depender de instalaciones externas.

Santa Bárbara Sistemas ha destacado como la única instalación española capaz de iniciar de inmediato la modernización del Leopardo 2E, respaldada por más de 20 años de experiencia y una cadena de suministro madura. Esta operación podría generar más de 200 empleos directos y hasta 1.000 indirectos, consolidando Andalucía como polo tecnológico de la defensa terrestre y contribuyendo de manera directa a la autonomía estratégica nacional.

El encuentro también ha puesto de relieve la red industrial de la compañía, que integra más de 1.000 empresas españolas, muchas pymes andaluzas, promoviendo innovación y empleo cualificado. Además, se presentaron los avances del Centro de Fabricación Aditiva Avanzada, que se inaugurará en septiembre de 2026, y que situará a Sevilla a la vanguardia europea en fabricación avanzada aplicada a defensa, resolviendo obsolescencias y acortando plazos de producción de componentes críticos.