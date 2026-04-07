Grupo Oesía compra Micromag para reforzar sus capacidades en tecnologías stealth y de baja visibilidad

Grupo Oesía ha anunciado la adquisición de Micromag, una empresa especializada en materiales con propiedades electromagnéticas avanzadas. La operación supone un movimiento estratégico para reforzar sus capacidades en el ámbito de la baja observabilidad, una tecnología clave en los sistemas de defensa actuales. Con esta compra, la compañía española avanza en su objetivo de consolidar tecnologías propias en sectores considerados críticos.

La integración de Micromag permitirá a Oesía dar un salto cualitativo en su línea de investigación en stealth, centrada en reducir la detectabilidad de plataformas militares. Este tipo de tecnologías resulta fundamental en escenarios multidominio, donde la superioridad depende en gran medida de la capacidad de operar sin ser detectado. La compañía refuerza así su posicionamiento en uno de los ámbitos más sensibles de la defensa moderna.

Fundada en el año 2000, Micromag ha desarrollado soluciones aplicadas tanto al ámbito militar como a sectores civiles. Su actividad ha estado enfocada en actuar como puente entre la investigación electromagnética y su aplicación práctica en distintos entornos. Sus desarrollos tienen presencia en defensa, telecomunicaciones, electrónica e incluso construcción, lo que amplía el alcance potencial de su integración dentro del grupo.

El fundador de Micromag se incorporará al Consejo Tecnológico de Oesía, un órgano orientado a impulsar la innovación y el desarrollo del talento interno. La compañía busca con este movimiento no solo adquirir tecnología, sino también integrar conocimiento experto que permita acelerar nuevos desarrollos. La apuesta por el capital humano se convierte así en un elemento central de la operación anunciada.

Desde la dirección de Oesía destacan que esta adquisición encaja en su estrategia de hiperespecialización y refuerzo de la soberanía tecnológica. El grupo pretende ganar capacidad de diseño propio en tecnologías críticas, reduciendo dependencias externas. En un contexto internacional cada vez más exigente, la compañía busca consolidarse como un actor relevante dentro del ecosistema industrial de defensa en España.