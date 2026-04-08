Defensa convoca a las asociaciones de militares para hablar del reconocimiento de la profesión de riesgo

El Ministerio de Defensa ha convocado a las asociaciones profesionales de militares que tienen presencia en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) a un encuentro de carácter informativo relacionado con los trabajos para reconocer a la profesión militar como una profesión de riesgo. Un encuentro que, según han confirmado dos asociaciones citadas a la misma, va a tener lugar mañana jueves.

La convocatoria ha sido cursada por la Subsecretaría de Defensa, dirigida por Adoración Mateos, y tiene un carácter estrictamente informativo. Es decir, no se trata de una mesa de negociación formal ni de un órgano de trabajo estable. Aun así, el encuentro supone el primer gesto del Ministerio para trasladar directamente a los representantes del personal militar los detalles iniciales del procedimiento en marcha.

El objetivo del departamento de Margarita Robles es avanzar en el reconocimiento de la carrera militar como profesión de riesgo, lo que podría conllevar medidas como jubilaciones anticipadas o mejoras en las condiciones de retiro. Sin embargo, el diseño concreto de estas medidas sigue siendo una incógnita, lo que ha generado inquietud entre las asociaciones, que temen que el alcance final sea limitado.

Uno de los principales puntos de fricción es el encaje de la medida entre los distintos regímenes existentes. En particular, preocupa que el reconocimiento se articule únicamente a través de la Seguridad Social, lo que dejaría fuera a los militares adscritos a Clases Pasivas. Esta posibilidad abriría una brecha entre profesionales que han asumido los mismos riesgos durante su carrera.

Otro foco de tensión afecta a los militares temporales que ya han abandonado las Fuerzas Armadas. Las asociaciones reclaman que el tiempo de servicio en condiciones de riesgo tenga efectos reales, incluso para quienes ya no están en activo. Temen que una regulación restrictiva excluya a miles de antiguos militares, lo que consideran injusto y contrario al espíritu de la medida.

a convocatoria llega después de que ATME solicitara formalmente una reunión de este tipo para garantizar la participación de las asociaciones en todo el proceso. Por su parte, UMT había elevado la presión al advertir que acudiría a los tribunales si el reconocimiento de la profesión de riesgo no se aplicaba sin exclusiones a todos los militares.