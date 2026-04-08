El prototipo YFQ-42A de dron de ataque subordinado a cazas de General Atomics se estrella en California

El prototipo YFQ-42A desarrollado por General Atomics se ha estrellado durante una prueba de vuelo en California, Estados Unidos, en un incidente que pone el foco sobre uno de los programas más avanzados de drones militares. El aparato forma parte del desarrollo de aeronaves no tripuladas destinadas a operar subordinadas a cazas tripulados en misiones de combate.
El accidente tuvo lugar durante esta semana en un aeródromo de pruebas de la compañía, poco después del despegue. Según ha informado la empresa, en el siniestro no se han registrado víctimas ni daños personales, aunque el aparato ha quedado completamente destruido tras el impacto.
La compañía ha decidido suspender temporalmente los vuelos de prueba del programa como medida de precaución. El objetivo es analizar las causas del accidente y evitar nuevos fallos durante el desarrollo. Por el momento, no se han ofrecido detalles técnicos sobre lo sucedido ni se ha señalado una posible causa concreta del siniestro.
STATEMENT ON YFQ-42A CCA FLIGHT INCIDENT
A YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft test platform experienced a mishap following takeoff from a company-owned airport in the California desert on Monday at approximately 1 p.m. Pacific.
No one was injured in the incident. — General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) (@GenAtomics_ASI) April 6, 2026
El YFQ-42A forma parte del programa Collaborative Combat Aircraft (CCA) impulsado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Este proyecto busca desarrollar drones de combate que actúen como acompañantes de cazas tripulados, ampliando sus capacidades en misiones complejas. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas para el futuro de la guerra aérea.
Este tipo de aeronaves, conocidas como "loyal wingman", están diseñadas para operar de forma coordinada con pilotos humanos, asumiendo tareas de riesgo o ampliando el alcance de las operaciones. Su desarrollo incorpora tecnologías avanzadas, incluyendo sistemas de autonomía y capacidades de inteligencia artificial orientadas al combate en entornos altamente exigentes.
El accidente supone el primer contratiempo conocido en este programa. Aunque este tipo de incidentes son habituales en fases de desarrollo, el resultado de la investigación será clave para determinar si se trata de un fallo puntual o de un problema estructural en un proyecto considerado estratégico por Estados Unidos.