Militares israelíes retuvieron durante una hora a un casco azul español desplegado en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) emprendieron hace semanas una nueva ofensiva sobre el sur de Líbano con la intención de controlar la zona y seguir restando fuerza a Hezbolá, una organización terroristas teledirigida por el régimen teocrático de Irán. Un movimiento que ha provocado tensiones con los cascos azules que deben custodiar la Blue Line, la línea de separación entre Líbano e Israel, y que están ahí en misión de la ONU.

Tensión que se ha elevado hasta grandes picos. En las últimas semanas los militares israelíes han provocado la muerte de tres cascos azules indonesios que estaban desplegados en la franja sur de Líbano. O han interferido el suministro eléctrico del Cuartel General de la misión FINUL, en Naqoura (suroeste de Líbano) provocando que las cámaras de seguridad del recinto o algunas comunicaciones fallasen durante horas.

El último incidente de gravedad ocurrió durante la jornada de ayer martes. La misión de las Naciones Unidas denunció a última hora de la noche que un casco azul que formaba parte de un convoy logístico había sido retenido por las IDF. El jefe de la misión habló directamente con los mandos israelíes, a los que recordó que retener a un casco azul en una violación del derecho internacional, lo que permitió que liberasen al militar en menos de una hora.

Este miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha denunciado que ese militar que fue retenido en contra del derecho internacional por los militares israelíes formaba parte del contingente de las Fuerzas Armadas españolas desplegado en el país. Y es que España participa en esta misión desde hace casi dos décadas y actualmente hay desplegados en la zona unos 650 militares españoles.

La ministra ha desvelado esta circunstancia tras una reunión en Madrid con el embajador de Líbano en España, Hani Chemaitelly, tras la que ha pedido "tanto a Israel como a Hezbolá que cesen los ataques con la FINUL" y ha mostrado su "orgullo" y "satisfacción" por el trabajo que están realizando los militares españoles en una misión que es "complicada y difícil".