El teniente general Miguel Ivorra analiza las oportunidades de defensa en un acto de AP institute y AeroS

AP institute | Universidad Nebrija y AeroS han celebrado en Barcelona el acto institucional 'Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa', con una ponencia principal a cargo del teniente general Miguel Ivorra, director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Digeid), en un encuentro que ha congregado a referentes institucionales, industriales y tecnológicos del sector.

El acto contó con la asistencia de Miquel Sàmper i Rodríguez, conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, reforzando así el respaldo institucional a una cita centrada en uno de los sectores estratégicos con mayor proyección en el actual escenario europeo. El evento, celebrado en la sede de ACCIÓ, contó también con la participación de Jaume Baró, Secretario de Empresa y Competitividad; Santiago Ballesté, Presidente de AeroS; Raül Blanco, Director del Programa de Acceso y Oportunidades en el Sector de la Defensa de AP institute; y Esteban González, Director de AP institute.

El papel de la defensa

Durante su intervención, el teniente general Ivorra subrayó que la industria de la defensa se encuentra en un momento estratégico histórico, marcado por la incertidumbre geopolítica, la transformación del orden internacional y la aparición de nuevos dominios y amenazas. En este contexto, destacó que el sector representa no solo un elemento clave para la seguridad, sino también un motor de desarrollo económico, innovación y empleo cualificado.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la reflexión sobre la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica, elementos clave para el posicionamiento de España y Europa en el nuevo contexto global. En este sentido, Ivorra explicó el papel de la DIGEID como organismo encargado de orientar y apoyar a las empresas en su transición hacia el ámbito de la defensa, facilitando su integración como socios estratégicos dentro del sector.

El encuentro, coorganizado por AP institute y AeroS se enmarca en el Programa Ejecutivo "Acceso y Oportunidades en el Sector de la Defensa" impulsado por AP institute, y se consolidó como uno de los principales espacios de networking del programa. La cita reunió, en un entorno cercano y de alto nivel, a representantes del Ministerio de Defensa, compañías líderes, así como expertos del ámbito público y privado y participantes del programa.

Durante el coloquio posterior, se abordaron cuestiones clave como el papel de las tecnologías emergentes en la superioridad estratégica, la integración de pymes y startups en el ecosistema de defensa, el desarrollo de tecnologías duales y los mecanismos de financiación tanto a nivel nacional como europeo.

El acto concluyó con un cóctel de networking que permitió reforzar las conexiones entre los asistentes y generar nuevas oportunidades de colaboración en un sector que se perfila como uno de los grandes ejes estratégicos de crecimiento en los próximos años.

De forma excepcional, el encuentro se abrió también a asistentes externos, consolidándose como una oportunidad para acercarse al ecosistema de la defensa y a sus principales actores desde una perspectiva estratégica, industrial y de asuntos públicos.