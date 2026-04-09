La Agencia Europea de Defensa llama a comprar más armamento europeo para superar la dependencia militar de EEUU

La Agencia Europea de Defensa (AED, por sus siglas en inglés) ha alertado este jueves, una vez más, de la fuerte dependencia que mantienen los países de la Unión Europea respecto a Estados Unidos en materia militar. El organismo considera que esta situación limita la capacidad de actuación autónoma del bloque en escenarios de crisis. Por ello, insiste en la necesidad de reforzar la base industrial y tecnológica europea para reducir vulnerabilidades.

El director de la agencia, André Denk, ha subrayado que Europa carece de capacidades clave que siguen estando en manos estadounidenses, especialmente en ámbitos como la inteligencia, el transporte estratégico o los sistemas avanzados de defensa. Esta carencia, advierte, condiciona la respuesta europea ante conflictos y obliga a depender de decisiones políticas tomadas en Washington en momentos críticos.

Para revertir esta situación, la Agencia Europea de Defensa plantea impulsar la compra conjunta de armamento entre los Estados miembros. Este enfoque permitiría mejorar la eficiencia del gasto, evitar duplicidades y fortalecer la industria europea. Además, contribuiría a generar economías de escala y a consolidar proyectos comunes que refuercen la autonomía estratégica del continente frente a otros actores globales.

Bruselas también insiste en la necesidad de incrementar la inversión en defensa de forma sostenida. La fragmentación actual del mercado europeo dificulta el desarrollo de capacidades propias y reduce la competitividad frente a grandes potencias. En este contexto, la cooperación entre países se presenta como un elemento clave para avanzar hacia una mayor integración en materia de seguridad y defensa.

Otro de los problemas señalados es la falta de personal militar en varios países europeos. La agencia advierte de que, además de invertir en tecnología, será necesario reforzar los recursos humanos para garantizar la operatividad de las fuerzas armadas. Incluso se abre el debate sobre la recuperación de fórmulas de reclutamiento que permitan cubrir las necesidades actuales de efectivos.