Más de 3.200 jóvenes se alistan al servicio militar voluntario en Bélgica

El Gobierno de Bélgica ha cerrado el plazo de inscripción para la nueva iniciativa de reclutamiento de las Fuerzas Armadas con unos resultados que han superado las expectativas iniciales. Un total de 3.248 jóvenes de 17 años han presentado su solicitud para unirse al servicio militar voluntario durante el periodo de un año, en un momento donde la seguridad continental vuelve a ser una prioridad absoluta para las naciones europeas.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, ha valorado muy positivamente la respuesta de la población a través de sus redes sociales, calificando la cifra de inscripciones como un auténtico éxito. "Estoy deseando que comience la formación de los primeros reclutas en agosto", señaló.

3.248 inschrijvingen voor het militaire dienstjaar. Geweldig succes! Ik kijk uit naar het begin van de opleiding van de eerste recruten in augustus. 🪖🫡@BelgiumDefence pic.twitter.com/6lL002B8oY — Theo Francken (@FranckenTheo) April 9, 2026

En los próximos meses, los aspirantes deberán someterse a rigurosas pruebas de selección, que abarcarán desde test de inteligencia hasta exhaustivos exámenes de aptitud física y técnica. De este grupo inicial que ha formalizado su solicitud, aproximadamente 500 candidatos serán elegidos para incorporarse de manera oficial a las filas en el mes de agosto.

Según han revelado los medios de comunicación locales, existe un equilibrio representativo entre los ciudadanos provenientes de las regiones flamencas y valonas, aunque la presencia femenina se sitúa en una quinta parte de los participantes.

Formación y remuneración

Los reclutas que logren superar esta exigente criba inicial recibirán un adiestramiento integral que comenzará con habilidades tácticas básicas, formación en primeros auxilios y conocimientos de cartografía. Además, durante el año que dure su compromiso, los participantes estarán remunerados con 2.000 euros netos mensuales.

Sus labores principales estarán centradas en tareas de vigilancia integradas en las fuerzas navales, aéreas y terrestres del país. Al término del año de formación, los participantes podrán decidir si se mantienen en la reserva mientras continúan sus estudios o desarrollan una carrera civil.

Ampliar plazas militares

Este plan estratégico, impulsado por el Ejecutivo nacional en febrero del pasado 2025, responde a la urgencia de dotar de nuevo personal al Ministerio de Defensa. Theo Francken ha explicado en reiteradas ocasiones que las Fuerzas Armadas están en pleno proceso de modernización y reciben de forma continua equipamiento de última generación, lo que hace indispensable contar con efectivos capacitados y suficientes para operar estos sistemas avanzados.

La administración belga tiene previsto ampliar las plazas disponibles en los próximos años. El objetivo a medio plazo es alcanzar los 1.000 puestos para el año 2027 y continuar incrementando la cifra de forma progresiva hasta establecer un cupo máximo de 7.000 militares voluntarios, garantizando así un relevo generacional efectivo y una operatividad militar. Cabe destacar que más de 7.120 ciudadanos asistieron a las sesiones informativas previas organizadas antes del 5 de enero.