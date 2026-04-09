Portugal revoluciona la defensa europea: bota el primer portadrones para sistemas aéreos, marinos y submarinos

Portugal ha dado un paso inédito en la defensa naval europea con la botadura del buque NRP D. João II, considerado el primer portadrones diseñado específicamente en la Unión Europea. La embarcación ha sido construida por la compañía naval neerlandesa Damen Shipyards Group en sus astilleros de Galați (Rumanía), donde ha sido puesta a flote esta semana.

El lanzamiento del buque marca un hito dentro del programa naval portugués y supone la transición del proyecto a su fase operativa. Tras la botadura, el barco iniciará pruebas en el mar antes de su entrega definitiva a la Armada portuguesa, prevista para finales de 2026, en un calendario que ha contado con financiación europea para impulsar capacidades estratégicas en el ámbito marítimo.

El NRP D. João II no es un portaaviones, sino una plataforma naval multifuncional concebida desde el inicio para operar sistemas no tripulados. Según ha destacado Euronews, el buque está diseñado para lanzar y recuperar drones aéreos y marítimos en misiones de larga duración, lo que refleja el cambio de paradigma en la guerra y vigilancia naval moderna.

Con una eslora de más de 107 metros y un desplazamiento cercano a las 7.000 toneladas, el buque incorpora una arquitectura modular que le permite cambiar de misión en apenas una semana. Este diseño flexible facilita su adaptación a diferentes escenarios, desde operaciones militares hasta tareas científicas o de protección civil, reduciendo costes frente a los grandes portaaviones tradicionales.

Una de sus principales capacidades es la operación simultánea de sistemas no tripulados en los tres dominios: aire, superficie y submarino. El barco dispone de cubierta de vuelo para drones, hangares específicos, sistemas de lanzamiento y recuperación, así como una rampa de popa para vehículos navales y submarinos no tripulados, consolidándose como una auténtica "nave nodriza" de drones.

Además, el buque podrá albergar una tripulación de unas 48 personas junto a decenas de especialistas, incluyendo operadores de drones y personal científico. En situaciones de emergencia, su capacidad puede ampliarse considerablemente, lo que refuerza su carácter dual para misiones tanto militares como humanitarias o de investigación oceanográfica en el amplio espacio marítimo portugués.