Reino Unido asegura haber frustrado una operación submarina rusa contra infraestructuras críticas en el Atlántico Norte

El Gobierno del Reino Unido ha asegurado que sus fuerzas armadas han logrado frustrar una operación submarina rusa dirigida contra infraestructuras críticas en el Atlántico Norte, en un episodio que refuerza la creciente preocupación por la seguridad de cables y gasoductos. La acción, de carácter encubierto, habría sido detectada y monitorizada durante semanas antes de que Londres decidiera hacerla pública como mensaje disuasorio.

Según informa Reuters, la operación rusa implicó varios submarinos, entre ellos unidades especializadas en misiones de profundidad, diseñadas para operar sobre el lecho marino. Estas plataformas suelen estar vinculadas a tareas de reconocimiento y manipulación de infraestructuras críticas, como cables de comunicaciones o conducciones energéticas, lo que ha elevado la inquietud en los países de la OTAN.

El seguimiento de estos movimientos rusos se prolongó durante más de un mes y contó con la participación de medios navales y aéreos británicos, así como con el apoyo de Noruega. Fragatas, aviones de patrulla marítima y sensores acústicos fueron desplegados para rastrear la actividad submarina rusa en una zona considerada estratégica para las comunicaciones y el suministro energético europeo.

Las autoridades británicas sostienen que la operación no llegó a traducirse en un ataque directo, pero sí habría tenido como objetivo cartografiar y analizar infraestructuras críticas. Este tipo de acciones se enmarca en la denominada guerra híbrida, en la que los actores estatales buscan ventajas estratégicas sin cruzar el umbral de un conflicto abierto, dificultando además la atribución directa de responsabilidades.

Reuters informa también de que uno de los submarinos rusos habría actuado como señuelo, mientras otros operaban en las proximidades de infraestructuras sensibles. Este uso de tácticas de distracción evidencia un alto grado de sofisticación en la planificación de la misión, así como una clara intención de evadir la vigilancia de las fuerzas occidentales desplegadas en la región.

El Ejecutivo británico ha subrayado que la decisión de hacer público el incidente responde a una estrategia de disuasión, con el objetivo de advertir tanto a Moscú como a otros actores sobre la capacidad de detección y respuesta de la OTAN. En este sentido, Londres insiste en que la protección de infraestructuras submarinas se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional.