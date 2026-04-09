Robles desafía a Trump: "Nadie nos va a dar ninguna lección, y menos con una guerra ilegal"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no puede "imponer" la entrada a la "ilegal" guerra de Irán, después de que el mandatario haya asegurado que la OTAN "no estuvo" cuando Washington la necesitó.

"España ha actuado con arreglo a sus convicciones éticas, en defensa de la paz y con arreglo al respeto al Derecho Internacional, nadie nos puede obligar a entrar en una guerra ilegal, no amparada en el ordenamiento jurídico, que no es nuestra ni de la OTAN", ha señalado Robles en una entrevista concedida a 'Al Rojo Vivo' en 'laSexta'.

"A partir de ahí, si un determinado país decide unilateralmente una guerra que no tiene paraguas internacional y de la que tampoco se conoce a estas alturas el objetivo real, las decisiones que quiera tomar son sus problemas", ha añadido.

En esta línea, Robles ha recalcado que España está "muy tranquila" y tiene "la cabeza muy alta" respecto a su postura y a su colaboración con la Alianza Atlántica que, según ha recordado al presidente estadounidense, es "defensiva".

Por otro lado, la ministra ha asegurado que España "no tiene ningún tipo de información" sobre el plan de Trump para castigar a países que considera que no ayudaron en el marco de la guerra, que podría incluir el cierre de al menos una base militar en Europa --posiblemente en Alemania o España-.

Robles ha afirmado que las bases desarrollan una labor "esencial" y que España, país soberano, no puede ser sancionado por no querer entrar en una guerra. "Nadie nos va a dar ninguna lección, y menos con una guerra ilegal", ha rematado la ministra.