Cambio en el despliegue español en Chipre: la F105 Cristóbal Colón vuelve a casa y es relevada por la F104 Méndez Núñez.

Cambio de cromos en el despliegue español en el mar Mediterráneo Oriental. La fragata F105 Cristóbal Colón de la Armada se encuentra de regreso a España, exactamente, al arsenal militar de Ferrol, tras casi mes y medio de permanencia en aguas próximas de Chipre. Un tránsito de vuelta a territorio nacional que ha tenido lugar una vez ha recibido el relevo por parte de la fragata F104 Méndez Núñez.

La fragata española llegó a las cercanías de la isla mediterránea a principios de marzo, después de que se hubiera iniciado la guerra en Irán y de que los terroristas de Hezbolá, grupo proxy de la teocracia de Teherán, hubiera lanzado un ataque contra una base británica en Chipre. El Gobierno envío la embarcación para que pudiese ayudar a proteger al país europeo de nuevos posibles ataques.

Se daba la circunstancia, además, de que la decisión española se tomó poco después de que Francia decidiera enviar a la zona al portaaviones Charles de Gaulle y a su grupo de combate, en el cual estaba integrada en ese momento la fragata española. Esta coordinación reforzó la presencia aliada y elevó el nivel de disuasión en una región sometida a una fuerte presión militar.

Durante su despliegue, la Cristóbal Colón ha desarrollado misiones de vigilancia, control del tráfico marítimo y defensa aérea, integrándose en dispositivos multinacionales. Su sistema de combate AEGIS ha sido clave para detectar y seguir posibles amenazas, en un entorno donde los ataques con drones y misiles han incrementado el riesgo para instalaciones estratégicas y unidades desplegadas en la zona.

La llegada de la F104 Méndez Núñez permite mantener esas capacidades sin interrupción. Al igual que la unidad a la que releva, pertenece a la clase Álvaro de Bazán y está preparada para operar en escenarios de alta exigencia. Su presencia garantiza la continuidad de la misión española y el compromiso con la seguridad en el Mediterráneo oriental en un momento de máxima tensión.