De 'zanahoria electoral' a 'anuncio sin contenido': Las asociaciones militares dudan de Defensa y su profesión de riesgo

La sede central del Ministerio de Defensa ha sido el escenario durante esta semana del primer encuentro entre los altos cargos del departamento y las asociaciones profesionales que tienen representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS). El asunto del encuentro era tener una primera toma de contacto en torno al anuncio de que Defensa está trabajando en reconocer a los militares como profesión de riesgo.

Este posible reconocimiento, un viejo anhelo de las asociaciones militares, fue anunciado a bombo y platillo poco antes de la Semana Santa, siguiendo la estela de los trabajos en el Ministerio del Interior para hacer lo mismo con Policía Nacional y Guardia Civil. Pero dejó muchas dudas en el aire, motivo por el que la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, llamó al departamento a los representantes de las asociaciones.

A tenor de lo trasladado posteriormente por las asociaciones profesionales, el primer encuentro ha distado mucho de ser satisfactorio. Lejos de disipar incertidumbres, la reunión habría servido para confirmar que el proyecto se encuentra en una fase muy preliminar, sin desarrollo técnico claro ni compromisos firmes, lo que ha alimentado el escepticismo sobre la verdadera voluntad del Ministerio de llevar a cabo la medida.

La Unión de Militares de Tropa (UMT), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Profesional de Suboficiales (ASFASPRO) han reconocido como muy positivo que el trámite se plantee para "todo el personal militar", tanto de Clases Pasivas como de Seguridad Social, pero a la vez han advertido de que este reconocimiento no puede convertirse en una "zanahoria electoral" ni quedarse en un simple anuncio sin efectos reales.

Estas asociaciones han insistido en la necesidad de participar activamente en el proceso y no limitar su papel a una intervención formal. Han reclamado "información y participación" más allá de los cauces habituales y han exigido de que el procedimiento no se desarrolle a espaldas a los representantes del personal. A su juicio, la falta de transparencia podría derivar en decisiones que no respondan a las necesidades reales del colectivo.

Además, han puesto el foco en uno de los puntos sensibles: la desigualdad en las pensiones. Subrayaron que "no puede haber diferencias en la pensión de los militares" en función del régimen al que pertenezcan y han exigido que cualquier avance evite ampliar la brecha entre Clases Pasivas y Seguridad Social. También han reclamado que el eventual reconocimiento tenga efectos sobre quienes abandonaron las Fuerzas Armadas antes de la edad de retiro.

Más dura se ha mostrado la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), que ha calificado la reunión como una sesión "sin respuestas concluyentes y sin documentación". Según ha denunciado, el Ministerio ha expuesto su intención de elevar una propuesta, pero sin aportar informes, borradores ni estudios que permitan valorar su alcance, lo que evidencia, a su juicio, la falta de una base técnica sólida.

ATME ha considerado que, en el estado actual, el anuncio se acerca más a una maniobra para ganar tiempo que a una iniciativa real. En su opinión, no existe "un documento serio, estructurado y verificable" que respalde la propuesta, por lo que todo apunta a "una prolongación del debate". La asociación ha advertido además de la "incertidumbre generalizada" y de que el proceso podría alargarse sin resultados tangibles.