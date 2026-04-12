Del veto a la subvención: el Gobierno financia un desarrollo militar a la filial española de una empresa israelí

El Gobierno de Pedro Sánchez apostó hace más de año y medio por una desconexión total de la tecnología militar israelí. En un momento de importante crisis política, con toda la actualidad centrada en la corrupción asociada a su partido y su Gobierno, dio un golpe de efecto que le permitió retomar en parte la iniciativa política, pese a que la decisión afectara de lleno a importantes programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

Se anularon una veintena de contratos, aproximadamente, provocando retrasos en algunos programas de armamento, algo que todavía no se ha solventado. Pese a esto, el Ejecutivo ha terminado chocando contra la realidad. Primero se levantó el veto para que Airbus pudiera fabricar y exportar aeronaves con normalidad. Después, se sustituyó uno de los misiles israelíes vetados por su copia europea suministrada por una filial israelí.

Ahora, se ha dado otro nuevo paso. El Gobierno ha aprobado financiación pública para un proyecto de defensa impulsado por Pap Tecnos, filial en España de la compañía israelí Rafael, cuyo accionariado está controlado por el propio Estado de Israel. La ayuda, canalizada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), pone el foco en el desarrollo tecnológico en territorio nacional.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Ciencia ha concedido un préstamo de 305.973 euros que cubre el 70 por ciento del coste total del proyecto, cifrado en 426.502 euros. Esta financiación permitirá además a la empresa beneficiarse de deducciones fiscales, en un contexto en el que otras compañías del sector han tenido que reconfigurar sus cadenas de suministro para evitar cualquier dependencia de tecnología israelí.

El proyecto en cuestión consiste en el desarrollo de una mochila asistida con capacidad para transportar cargas pesadas en combate, como drones o munición. Incluye sistemas de apoyo al movimiento, similares a un exoesqueleto, destinados a reducir el esfuerzo físico del soldado. Se trata de un sistema de uso dual, con aplicaciones tanto militares como civiles, aunque su principal orientación es claramente operativa en entornos de combate.

Desde el CDTI se justifica la concesión de la ayuda en que el embargo aprobado por el Gobierno no contempla la financiación de proyectos tecnológicos desarrollados en España por empresas con CIF nacional. El decreto se limita a vetar la importación, exportación o tránsito de material de defensa con Israel, dejando fuera este tipo de iniciativas, lo que abre una evidente vía de actuación para filiales como Pap Tecnos.