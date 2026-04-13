Las baterías Mim-104 Patriot de Arabia Saudí entran en crisis por la falta de misiles tras los ataques de Irán

La defensa antiaérea de Arabia Saudí atraviesa un momento crítico tras la intensificación de los ataques con misiles y drones atribuidos a Irán y sus aliados en la región. El sistema Patriot, pieza central del escudo saudí, ha sufrido un desgaste acelerado en las últimas semanas, generando dudas sobre su capacidad para sostener un ritmo alto de interceptación en caso de nueva escalada.

La arquitectura de defensa aérea saudí se articula en torno a varios nodos geográficos de máxima prioridad. Entre ellos destacan la región petrolera de Ash Sharqiyah, la capital Riad como núcleo político-administrativo; el corredor industrial y portuario de Yanbu en el mar Rojo; y el eje occidental de La Meca, Medina y Yeda. Cada batería Patriot, compuesta por radar AN/MPQ-65, centro de control ECS y hasta ocho lanzadores, cubre un radio operativo estimado de entre 120 y 160 kilómetros, lo que obliga a una cobertura fragmentada.

De acuerdo con la información publicada por House of Saud, el arsenal saudí habría pasado de niveles estimados en torno a los 2.500–2.800 interceptores a apenas 400–600 unidades, lo que supone una reducción superior al 75–80 por ciento. Esta caída se habría producido tras semanas de ataques iraníes con misiles balísticos de corto alcance y drones de saturación, que han forzado un empleo continuado del sistema en escenarios de alta densidad de amenazas.

El mismo medio apunta a una reorganización operativa basada en prioridades geográficas. Con un inventario limitado, Arabia Saudí habría concentrado las baterías Patriot en la defensa de activos considerados críticos, como las instalaciones energéticas de Saudi Aramco en la provincia Oriental, el complejo industrial de Yanbu Industrial City y los enclaves religiosos de La Meca y Medina, especialmente sensibles durante periodos de alta afluencia de población.

La presión económica del sistema también es determinante. Cada interceptor PAC-3 MSE tiene un coste estimado de entre 3 y 5 millones de dólares, mientras que las amenazas neutralizadas —drones o municiones merodeadoras— pueden situarse por debajo de los 50.000 dólares por unidad. Esta desproporción ha acelerado el consumo de munición, especialmente en operaciones de defensa continua 24/7 sobre corredores estratégicos como Riad–Dammam–Yanbu y el eje del Hiyaz.

En este contexto, House of Saud señala que la sostenibilidad del sistema depende de una tasa de reposición que no alcanza el ritmo de consumo en combate real. La limitada producción global de interceptores Patriot, unida a la necesidad de priorizar la defensa de áreas concretas, ha llevado a un modelo de protección selectiva del territorio saudí, en el que ciertas zonas industriales secundarias quedan con menor densidad de cobertura antiaérea ante posibles ataques simultáneos.