Las prioridades de los 1.000 millones de ayuda militar española a Ucrania en 2026: defensa aérea, artillería y drones

Los ministerios de Defensa de España y Ucrania mantienen contactos periódicos para coordinar el apoyo militar y las necesidades más urgentes que tienen los ucranianos en el campo de batalla para tratar de repelar la invasión rusa. En ese contexto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo ucraniano, Mykhailo Fedorov, han mantenido durante la tarde de este lunes un encuentro por videoconferencia.

Durante la conversación, el Gobierno español ha confirmado que ya trabaja en nuevos paquetes de ayuda militar para el año 2026, con una inversión prevista de 1.000 millones de euros, tal y como quedó sellado en el acuerdo de cooperación militar entre ambos países de 2024. Estas partidas estarán centradas en reforzar capacidades consideradas críticas por Kiev, como la defensa antiaérea, el suministro de munición de artillería y la entrega de sistemas no tripulados.

Desde el Ministerio de Defensa español han subrayado que estas prioridades responden directamente a la evolución del conflicto sobre el terreno, donde Ucrania necesita reforzar su protección frente a ataques aéreos y mantener su capacidad de fuego. La guerra ha entrado en una fase de desgaste en la que la disponibilidad de munición y sistemas tecnológicos resulta determinante para sostener las posiciones frente a las fuerzas rusas.

Por su parte, el ministro ucraniano ha trasladado su agradecimiento por el respaldo político y militar de España, destacando especialmente el último envío de sistemas de defensa antiaérea. Este incluía misiles Patriot destinados a proteger infraestructuras críticas y población civil, en un momento en el que los ataques rusos continúan golpeando de forma constante distintos puntos del país.

La videoconferencia se ha producido además en vísperas de una nueva reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, donde los aliados coordinarán los próximos pasos en el apoyo militar a Kiev. Desde el Gobierno español insisten en que mantendrán su compromiso "el tiempo que sea necesario", pese a que otros focos internacionales, como la guerra de Irán, compitan por la atención de la comunidad internacional.