UMT rechaza que la Armada vete el acceso a los cursos de buceo con más de 33 años y estudia ir a los tribunales

La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha denunciado públicamente lo que considera una discriminación por edad en la Armada española en el acceso a cursos de formación de buceo. La asociación asegura que numerosos militares de la escala de Tropa y Marinería han trasladado sus quejas por una limitación que consideran arbitraria y que, a su juicio, vulnera derechos básicos.

El origen de la polémica se encuentra en la convocatoria del curso de Buceador Elemental y Nadador de Salvamento (BEN), que fija un límite de 33 años exclusivamente para el personal de la Armada. Esta restricción no se aplica a militares del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio o de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que pueden acceder sin límite de edad.

La UMT considera que esta diferencia de trato carece de justificación operativa y supone un agravio evidente. Según denuncia, se da la paradoja de que un marinero de 34 años es considerado no apto por edad, mientras que un militar de otro ejército con esa misma edad puede realizar el mismo curso en el mismo centro de formación.

La asociación recuerda además que ya existe un precedente judicial en la Audiencia Nacional que cuestiona este tipo de limitaciones. En ese caso, los tribunales fallaron contra los límites de edad en procesos de formación y selección, por considerarlos discriminatorios, lo que refuerza la posición de la UMT en este nuevo conflicto.

Desde la Armada, la medida se justifica en base a criterios recogidos en la Instrucción 48/2021 del AJEMA, alegando razones de adaptación fisiológica y planificación de carrera. Sin embargo, la UMT subraya que el currículo oficial del curso no establece ningún límite de edad y fija como únicos requisitos la superación de pruebas físicas, médicas y técnicas.

Ante esta situación, la asociación ha anunciado que ya está asesorando a los militares afectados para emprender acciones legales. No descarta acudir de nuevo a los tribunales para frenar una medida que, según denuncia, limita la progresión profesional de la tropa y vulnera principios recogidos en la legislación vigente.