Defensa confirma a las asociaciones de militares que implantará la jornada de 35 horas semanales en las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa ha confirmado este miércoles a las asociaciones profesionales de militares que adaptará la jornada laboral en las Fuerzas Armadas a las 35 horas semanales, en línea con el resto de la Administración General del Estado. La medida llega después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución que establece esta jornada para los empleados públicos civiles.

El departamento que dirige Margarita Robles trabajará de forma inmediata en la modificación de la Orden ministerial DEF/1363/2016, que regula actualmente los horarios y el régimen de jornada del personal militar. Este cambio normativo será clave para hacer efectiva la equiparación laboral anunciada, según han trasladado desde la Unión de Militares de Tropa (UMT), una de las asociaciones que forman parte del Consejo de Personal de las FAS.

La decisión responde a un compromiso previo adquirido por la Subsecretaría de Defensa con las asociaciones profesionales, en un contexto de creciente presión por mejorar las condiciones laborales de los militares. Desde la UMT han asegurado que se trata de una reivindicación histórica que llevaba años sobre la mesa sin avances concretos.

La asociación ha valorado positivamente el anuncio, pero ha advertido de que estarán vigilantes para evitar retrasos en su aplicación. Han considerado que no hay margen para dilaciones, ya que la jornada de 35 horas ya es una realidad consolidada en el conjunto de la Administración civil del Estado.

No obstante, la implantación efectiva podría presentar dificultades en determinadas unidades, especialmente aquellas con alta exigencia operativa. Las particularidades del servicio militar, como guardias, maniobras o misiones en el exterior, obligarán previsiblemente a introducir matices en la aplicación práctica de la nueva jornada.