El Gobierno destina 700 millones a la compra blindados VAMTAC y 15 millones para simuladores del Ejército del Aire

El Gobierno sigue aprobando nuevas inversiones destinadas a la constante modernización de las Fuerzas Armadas. En las últimas horas ha aprobado dos nuevos contratos por un valor superior a los 715 millones de euros con el objetivo de dotar de nuevos vehículos blindados y de habilitar nuevas prácticas de simulador para las aeronaves del Ejército del Aire y el Espacio.

El primer acuerdo marco aprobado por el Ejecutivo está destinado a la adquisición de vehículos autobastidores de alta movilidad táctica tipo VAMTAC, con 1.500 kilos de carga útil, para reforzar las capacidades del Ministerio de Defensa. El contrato, valorado en 723,9 millones de euros euros, tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables por dos más, e incorpora la participación de Portugal bajo el mecanismo europeo SAFE de la Unión Europea.

El segundo contrato autoriza la prestación de servicios de simulación de aeronaves para el Ejército del Aire y del Espacio, con el objetivo de mantener la instrucción del personal de vuelo, tripulaciones y técnicos de mantenimiento en distintas unidades aéreas. El acuerdo está valorado en 15,6 millones de euros y tendrá una duración de dos años, prorrogable por uno adicional en el marco de la modernización operativa.

El Consejo de Ministros también ha tomado razón de cinco declaraciones de emergencia para reparar los daños ocasionados por las condiciones climáticas adversas registradas entre finales de 2025 y comienzos de 2026 en instalaciones del Ejército del Aire y del Espacio. Las actuaciones, por valor de 6,3 millones de euros, permitirán restablecer infraestructuras esenciales y garantizar la operatividad y seguridad del personal de las unidades afectadas.