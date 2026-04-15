Indra pondrá su radar y equipos de guerra electrónica a seis submarinos Type 212CD de la noruega Kongsberg

Indra ha cerrado un nuevo acuerdo con la compañía noruega Kongsberg Defence & Aerospace para equipar seis submarinos Type 212CD con sistemas de radar y guerra electrónica. El contrato se enmarca en el programa conjunto de Alemania y Noruega para renovar sus flotas submarinas con unidades de nueva generación, diseñadas para operar en escenarios de alta intensidad y reforzar la interoperabilidad dentro de la OTAN.

El programa Type 212CD es uno de los proyectos navales más avanzados de Europa, con especial énfasis en la discreción acústica y la capacidad de detección en entornos hostiles. Los submarinos incorporan tecnologías de propulsión y sensores de última generación, lo que los convierte en una plataforma clave para operaciones de vigilancia y control en el Atlántico Norte y el mar del Norte.

En este contexto, Indra aportará sistemas de guerra electrónica completamente digitalizados y soluciones de radar de navegación de alta precisión. Estos equipos permitirán mejorar la conciencia situacional de los submarinos, así como su capacidad para detectar amenazas y operar en entornos saturados de señales electromagnéticas, un factor cada vez más relevante en la guerra naval moderna.

El contrato amplía la relación entre Indra y el consorcio industrial liderado por Kongsberg, ya que la compañía española había sido seleccionada previamente para equipar otras seis unidades del mismo modelo. Con este nuevo pedido, el número total de submarinos Type 212CD con tecnología de Indra asciende a doce unidades dentro del programa europeo.