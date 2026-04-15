La Legión pone a prueba los últimos avances 'made in Spain' para robotizar el campo de batalla

El acuartelamiento Álvarez de Sotomayor, en Almería, sede de la Brigada 'Rey Alfonso XIII' II de La Legión, es el principal centro de experimentación del Ejército de Tierra. Allí se ponen a prueba los nuevos 8x8 Dragón, auténtica pesadilla de las plantas nobles del Ministerio de Defensa. Y también otros sistemas de armas que hasta hace poco eran sólo proyectos de futuro pero que ahora mismo ya son realidad.

Es el punto neurálgico concebido para facilitar la incorporación, evaluación e integración de nuevas capacidades al Ejército de Tierra. Y en estos momentos se encuentra en plena Campaña de Experimentación Táctica (CET), organizada por el Centro de Fuerza Futura de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. Epicentro de la innovación 'made in Spain' para robotizar el campo de batalla, fruto de lo aprendido en Ucrania o Nagorno Karabaj.

"¿Cuál es el objetivo? Es la transformación del Ejército de Tierra. El combate, como podemos ver todos los días en la prensa, ha cambiado y sigue cambiando cada día. El Ejército necesita adaptarse y adaptarse con mucha rapidez. Aquí traemos las últimas tecnologías y las probamos", explica el coronel Alberto Arquero Fernández de Tejada, el jefe del Centro de Fuerza Futura de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército.

"Aquí se está probando la interceptación de drones micro, de drones pequeños, que es una capacidad muy difícil y que prácticamente no tiene ningún ejército del mundo. Y la tenemos aquí y no la habíamos tenido hasta ahora", añade el coronel Arquero, que explica que "el hecho de que sean empresas españolas y, la mayor parte de ellas, pequeñas y medianas, nos da muchísima agilidad".

El campo de maniobras de la base se encuentra dividido en cinco zonas de experimentación, donde las empresas y universidades muestran sus avances. Ayer martes hasta una decena de generales de diferentes unidades del Ejército de Tierra pasó por las cinco áreas en una jornada clave para el futuro de muchos de estos sistemas. Mañana jueves, lo hará el capitán general del Ejército de Tierra, el rey Felipe VI.

La primera zona de experimentación está relacionada con los puestos de mando y la guerra electrónica. En una instalación semienterrada en arena, se pueden conocer propuestas en protección pasiva, como el empleo de redes multiespectrales que buscan acabar con la huella térmica de estas instalaciones. O sistemas de guerra electrónica para ocultar la posición al enemigo o, incluso, para confundirle con señuelos que permiten simular otras ubicaciones.

La segunda zona de experimentación está dedicada a los drones terrestres o UGV y drones kamikaze. Por un lado están los pequeños, de hasta 100 kilos, orientados principalmente al apoyo logístico, misiones kamikaze o misiones multipropósito, como la apertura de brechas en campos minados. Por el otro, los segmentos mayores, concebidos para ser transportados mediante remolque y destinados a tareas logísticas, desde el movimiento de material, comida o munición a la extracción de combatientes heridos.

Dron kamikaze tipo Shahed-136 fabricado en España.

La tercera zona de experimentación está dedicada a los sistemas antidrones o C-UAS. Sus propuestas para defenderse contra sistemas de muy distinta entidad y tamaño, desde drones FPV (los más pequeños) hasta vectores de mayor alcance y carga, como los kamikaze Shahed. Para ello, hay propuestas que van desde lo cinético (como armas, drones interceptores o municiones específicas) hasta no cinéticas (como los sistemas de inhibición).

Los drones terrestres armados o UGV armados son los protagonistas de la cuarta zona de experimentación. Es el único lugar donde hay una única propuesta. Se trata de una plataforma capaz de integrar armamento, exactamente, una ametralladora de calibre 7,62 mm estabilizada, que puede efectuar disparos sobre objetivos situados hasta 1.200 metros de distancia.

Por último, se encuentran las soluciones para primera línea, la zona de combate donde se ha hecho contacto con el enemigo. Para esta situación, aparecen especialmente las propuestas pasivas de detección de amenazas, como pueden ser los sensores de radiofrecuencia, las cámaras electroópticas o los sensores acústicos, además de los inhibidores de frecuencia.