Rheinmetall y Destinus crearán una empresa conjunta para la producción a gran escala de misiles en Europa

Rheinmetall y Destinus han anunciado la creación de una empresa conjunta destinada a la producción a gran escala de misiles en Europa. El proyecto, que aún está sujeto a aprobaciones regulatorias, busca reforzar la capacidad industrial del continente en un contexto de creciente demanda militar y tensiones geopolíticas, especialmente tras el aumento del gasto en defensa por parte de los países de la OTAN.

La nueva sociedad, denominada Rheinmetall Destinus Strike Systems, tendrá su sede en Alemania y estará orientada al desarrollo y fabricación de sistemas de misiles de nueva generación. Entre sus objetivos se incluyen misiles de crucero y sistemas de ataque de largo alcance, con especial énfasis en la producción industrial masiva y la reducción de los tiempos de entrega en escenarios de alta demanda operativa.

Según el acuerdo, Rheinmetall controlará el 51 por ciento de la empresa, mientras que Destinus ostentará el 49 por ciento restante. La primera aportará su capacidad industrial y experiencia en producción a gran escala, mientras que la segunda contribuirá con tecnologías avanzadas de diseño y desarrollo de sistemas de propulsión y guiado, consolidando una cooperación tecnológica y manufacturera entre ambas compañías.

El proyecto responde a la creciente presión sobre la industria de defensa europea para aumentar su capacidad de producción. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de arsenales más amplios y cadenas de suministro más rápidas, lo que ha llevado a múltiples países a impulsar acuerdos industriales para garantizar el suministro continuo de armamento avanzado.

La nueva empresa conjunta aspira a convertirse en uno de los principales polos de producción de misiles en Europa, con capacidad para suministrar tanto a países de la OTAN como a aliados estratégicos. El objetivo es pasar de una producción limitada y especializada a un modelo escalable que permita fabricar grandes volúmenes en plazos reducidos.