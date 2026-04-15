Tess Defence entrega una decena de blindados 8x8 Dragón después del enésimo enfado de Robles por sus incumplimientos

El programa del 8x8 Dragón, sobre el que debe pivotar buena parte de la modernización del Ejército de Tierra, continua acarreando serias preocupaciones en el Ministerio de Defensa. El ritmo de entrega de los blindados dista muchísimo de ser el acordado con las empresas que están involucradas en su fabricación. El nerviosismo es una realidad en un programa cuyos orígenes están en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Chacón.

No ha habido ni un solo año en que el consorcio Tess Defence haya cumplido con lo acordado con Defensa. En el año 2023 no entregaron ni una sola unidad. En el año 2024 tampoco fueron capaces de hacerlo. Y en el pasado 2025 se entregaron unos 30 de las 70 prometidas a Defensa. El consorcio entregó otra decena en enero, nada más empezar el año, para que La Legión empezara a validar las primeras cuarenta unidades.

Y hasta ahora casi nada más se vuelto a saber de las entregas. Es por ello que Margarita Robles volvió a estallar a finales de la pasada semana. "Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8. Hay un compromiso por las empresas que forman parte de Tess Defence de cumplir plazos, pero esos plazos no se han cumplido. Está habiendo un incumplimiento, me preocupa enormemente", dijo durante una visita a un acuartelamiento.

"Hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8. Ese es un tema en el que las empresas tienen que tomar las decisiones porque el Ejército de Tierra merece lo mejor y, al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad", añadió la titular del Ministerio de Defensa.

Dicho y hecho. Tras el nuevo enfado público de Robles la reacción inmediata del consorcio. Y es que las empresas entregaron durante la jornada de ayer once blindados 8x8 Dragón más al Ejército de Tierra. Entre ellas, se encuentran las primeras cuatro unidades de la variante 'Puesto de Mando de Sección de Infantería' (VCPC). Hasta se habían entregado unidades de la variante de zapadores (VCZ) y de la variante de infantería (VCI).

El consorcio ha entregado de este modo un total de 56 blindados 8x8 Dragón a Defensa -40 en 2025 y 16 en 2026- de las 392 unidades que forman parte del primer contrato, aunque ahora ya está en duda que vaya a haber nuevos contratos para adquirir nuevas unidades. Unidades, por ciento, que pese a estar entregadas no están en servicio, pues están pasando los controles de calidad del Ejército de Tierra en el acuartelamiento de La Legión en Almería.