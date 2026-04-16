Defensa rechaza el recurso de GDELS-Santa Bárbara y el programa de obuses se convertirá en una gran guerra judicial

El Ministerio de Defensa ha desestimado este jueves el recurso de alzada que presentado por GDELS-Santa Bárbara Sistemas contra la adjudicación a dedo a la UTE Indra-Escribano EM&E de los dos programas de obuses autopropulsados –a cadenas y a ruedas–. Se trata de los dos contratos de mayor importante firmados en los últimos meses, ya en ambos tienen un valor conjunto superior a los 7.000 millones de euros.

La resolución confirma la decisión adoptada previamente por el departamento de Margarita Robles y respalda la concesión a las UTEs. Defensa dice que todo el proceso se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente. En su argumentación, el Ministerio incide en que las adjudicaciones en el ámbito de la defensa deben regirse por criterios como la seguridad nacional, la garantía del suministro, la autonomía estratégica y la disponibilidad operativa.

La resolución también rechaza la solicitud de acceso al expediente formulada por la empresa GDELS. El departamento considera que no concurren los requisitos legales necesarios para facilitar dicha documentación, apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo en materia de contratación vinculada a la defensa y la seguridad.

El mantenimiento de las adjudicaciones consolida los contratos ya asignados, pero abre un escenario de incertidumbre jurídica si finalmente el caso llega a los tribunales. Y es que GDELS-Santa Bárbara Sistemas ya había anticipado que este recurso constituía un paso previo imprescindible antes de acudir a los tribunales. Es más, habían advertido de que llegarán hasta los tribunales europeos, lo que vaticina una larguísima guerra judicial.

Fuentes de GDELS-Santa Bárbara Sistemas han explicado tras conocerse la decisión de Defensa que todavía "no tienen notificación ni constancia de resolución alguna, ni en sentido positivo ni negativo", han recordado que este recurso era un paso obligatorio antes de acudir a los tribunales y que "tan pronto como tengamos conocimiento de la resolución del Ministerio de Defensa se iniciará la vía contencioso-administrativa ante los Tribunales".

En esta línea, la empresa ha reiterado "su disponibilidad para cooperar con todas las empresas e instituciones del sector de la Defensa de nuestro país en el objetivo común de cumplir los objetivos del Ministerio de Defensa y dotar a las Fuerzas Armadas de los recursos necesarios".

Mientras esta guerra administrativa estaba en marcha, la UTE formada por Indra y Escribano EM&E ha continuado avanzando en el desarrollo del programa. Prueba de ello es el acuerdo alcanzado con la compañía surcoreana Hanwha Aerospace para la fabricación en España mediante transferencia tecnológica del obús autopropulsado sobre cadenas K9 Thunder.

Por ahora, aunque todo apunta a que podría resolverse en los próximos días o semanas, no hay nada decidido sobre qué sistemas de obús autopropulsado a ruedas será el elegido por la UTE Indra y Escribano EM&E para las Fuerzas Armadas españolas.