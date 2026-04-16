EEUU destina 100 millones a obras en la base de Rota en plena polémica por el veto español en la guerra de Irán

El Gobierno de España no ha permitido a Estados Unidos utilizar las bases de Rota (Cádiz) y de Morón de la Frontera (Sevilla) durante los ataques contra Irán. Una decisión que ha generado un profundo malestar en Washington. La negativa del Gobierno español no ha pasado desapercibida en la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump ha mostrado su enfado por la falta de apoyo en una operación considerada estratégica en más de una ocasión.

El malestar no se queda en el plano dialéctico. El Gobierno de Estados Unidos ha llegado a contemplar la posibilidad de retirar tropas desplegadas en Europa de aquellos países que menos respaldo han ofrecido en momentos clave. Entre ellos figuran especialmente España y Alemania, según publicó el diario estadounidense The Wall Street Journal, citando fuentes cercanas al Ejecutivo norteamericano.

En medio de esta creciente tensión política y militar, el Departamento de Guerra de Estados Unidos -el antiguo Departamento de Defensa- ha hecho público un movimiento de gran calado. La Marina estadounidense ha aprobado un ambicioso plan de obras para infraestructuras en la base naval de Rota que puede alcanzar los 100 millones de dólares y que se extenderá hasta el año 2034, lo que parece que consolida su presencia más allá de los espasmos dialécticos de sus gobernantes.

El contrato aprobado responde a un modelo conocido como indefinido en cantidad y entrega, lo que implica que no se trata de una única obra cerrada. En su lugar, se establece un marco económico máximo dentro del cual se irán adjudicando distintos proyectos de construcción, reparación o demolición en función de las necesidades operativas que la Marina estadounidense tenga en la parte de la base gaditana que ocupa con permiso de las autoridades españolas.

Se trata además de un contrato de adjudicación múltiple, lo que significa que varias empresas han sido seleccionadas para participar en este programa. Entre ellas se encuentran seis compañías españolas y europeas: Castellano Cobra UTE MACC, Constructora San José SA, Elecnor Servicios y Proyectos, Environmental Chemical Corp. Italy S.R.L., Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI) y UTE MACC Rota 2024.

Los trabajos contemplados son amplios y abarcan desde nuevas construcciones hasta reformas, pasando por reparaciones estructurales y demoliciones de infraestructuras obsoletas. El contrato incluye tanto proyectos en formato "design-build", donde la empresa diseña y ejecuta la obra, como en modalidad tradicional, en la que primero se define el proyecto y después se licita su construcción.

Aunque el grueso de las actuaciones se centrará en la base naval de Rota, el programa también deja abierta la puerta a intervenciones en otras instalaciones militares estadounidenses situadas tanto en España como en Portugal. El acuerdo tendrá una duración prolongada, con horizonte hasta marzo de 2034, lo que garantiza una planificación a largo plazo de las infraestructuras militares en la zona.

El primer encargo ya ha sido asignado y resulta llamativo. Se trata de la renovación integral, tanto interior como exterior, de la bolera de la base naval de Rota, una instalación destinada al ocio de los militares. El proyecto cuenta con un presupuesto de casi cinco millones de dólares y su finalización está prevista para agosto de 2028.