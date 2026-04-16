El portaaviones Juan Carlos I de la Armada para en Santander y hará una jornada de puertas abiertas el fin de semana

El Buque de Proyección Estratégica (BPE) Juan Carlos I, buque insignia de la Armada, recalará este viernes en Santander dentro de un crucero de resistencia iniciado hace unos días desde la base naval de Rota. El ejercicio permitirá comprobar el estado de sus sistemas tras su última varada para realizar mejoras y acercar a los ciudadanos una de las principales capacidades navales españolas en un contexto de creciente actividad operativa.

Durante el fin de semana, el sábado 18 y el domingo 19, se celebrarán jornadas de puertas abiertas con acceso libre para todos los ciudadanos que quieran verlo y sin necesidad de inscripción previa. Los visitantes podrán acudir directamente al muelle de Almirante, donde el acceso se organizará por orden de llegada. El horario será de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 20.00, previsiblemente, con una alta afluencia de público.

A bordo, los asistentes podrán recorrer distintas áreas del buque y conocer de primera mano la vida de la dotación, así como las capacidades operativas de esta plataforma. El BPE Juan Carlos I es el mayor buque de guerra construido en España, con 231 metros de eslora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento. Diseñado como portaaviones y buque anfibio, puede operar aeronaves de despegue corto y aterrizaje vertical como los AV-8B Plus Harrier II.

Además de sus capacidades aéreas, el buque dispone de una destacada capacidad anfibia, que le permite transportar y proyectar fuerzas de Infantería de Marina. Para ello cuenta con garaje de carga ligera, garaje de carga pesada y un dique inundable, desde el que operan embarcaciones de desembarco para proyectar tropas y material a tierra.