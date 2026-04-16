No Solo Militaria conmemora el 90º aniversario de la Guerra Civil

El evento va a celebrarse este sábado 18 de abril de 10:00 a 20:00 y el domingo 19 de abril de 10:00 a 15:00, en La Torre Ciudad del Conductor. Al recinto, ubicado en Parla (c/ Toledo, 23), se accede por por la salida 24 de la A-42. Un lugar idóneo con más de 7.000 metros cuadrados de exposición y demostraciones en vivo, y con 700 plazas de aparcamiento gratuito.

En No Solo Militaria, la mayor feria de coleccionismo y temática militar que se celebra en España, se puede comprar, vender o intercambiar todo tipo de material militar como medallas, uniformes, maquetas, documentos, banderas, ropa o libros especializados, entre muchos otros artículos.

Además, contará con la presencia de grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, una gran galería de Airsoft y la exposición de vehículos militares estáticos y en movimiento. En esta ocasión, va a reunir la mayor muestra de vehículos, campamentos y medios militares utilizados durante la Guerra Civil por ambos bandos.

Entrevistado en el programa Km0 de esRadio, Alfonso Ruiz de Castro, vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo, entidad organizadora de la feria No Solo Militaria, confirma que podrán verse "los vehículos más pesados utilizados por ambos bandos en la Guerra Civil", concretamente "el famoso T-26 enviado por la Unión Soviética para ayudar al bando republicano y los Panzer I, conocidos como los negrillos, provenientes de la ayuda alemana al bando nacional".

Las entradas, a modo de donativo a la Fundación Don Rodrigo, se pueden adquirir directamente en el recinto con precios de 7 euros por un día o 10 euros por los dos días. El acceso es gratuito para niños de hasta 12 años.