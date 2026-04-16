Rusia señala a la española Grupo Oesía como "potencial objetivo militar" por fabricar drones para Ucrania

Rusia ha elevado el tono contra empresas europeas vinculadas al suministro tecnológico a Ucrania y ha puesto en el punto de mira a la española Grupo Oesía. El Ministerio de Defensa ruso la menciona como "potencial objetivo militar" dentro de un listado de compañías que, según sostiene, contribuyen de forma directa al esfuerzo bélico ucraniano en el actual conflicto.

La acusación se centra especialmente en su filial especializada en sistemas de navegación para aeronaves no tripuladas, Navigation UAV, cuyos desarrollos son utilizados en drones desplegados por Ucrania. Moscú considera que este tipo de tecnología resulta clave en operaciones ofensivas, al permitir ataques de precisión y vuelos autónomos, lo que incrementa la eficacia de los dispositivos en el campo de batalla.

El elemento más controvertido del señalamiento ruso ha sido la publicación de información sensible, incluida la dirección de una de las sedes de la empresa en la Comunidad de Madrid. Este movimiento se interpreta como una forma de presión y advertencia, en línea con la retórica creciente del Kremlin hacia compañías occidentales implicadas en el suministro militar indirecto.

La inclusión de Grupo Oesía en esta lista subraya la importancia que han adquirido los drones en la guerra y el papel de sus proveedores. También abre interrogantes sobre las posibles consecuencias diplomáticas y de seguridad para empresas europeas, en un escenario donde la línea entre actor civil y objetivo militar se vuelve cada vez más difusa.

La lista no sólo ha sido difundida por los canales de comunicación habituales del Ministerio de Defensa ruso, sino que también ha sido promocionada en redes sociales por el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, incluyendo una amenaza velada a todas las empresas.

Russian Defense Ministry's statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

"La declaración del Ministerio de Defensa ruso debe interpretarse al pie de la letra: la lista de instalaciones europeas que fabrican drones y otros equipos es una lista de posibles objetivos para las Fuerzas Armadas rusas. Que los ataques se hagan realidad dependerá de lo que suceda a continuación. ¡Que descansen bien, socios europeos!", ha dicho el que fuera expresidente de Rusia y mano derecha de Vladimir Putin.

La lista difundida por el Gobierno rusa está compuesta por 21 empresas de Europa y Asia. Los países representados en la misma son los siguientes: Gran Bretaña (2 empresas), Alemania (3), Dinamarca (1), Letonia (1), Lituania (1), Países Bajos (1), Polonia (2), República Checa (2), España (1), Italia (4), Israel (1) y Turquía (2).