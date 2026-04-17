La Comisión Europea moviliza 1.070 millones para financiar 57 proyectos de desarrollo militar

La Comisión Europea ha aprobado una inversión de 1.070 millones de euros para financiar 57 proyectos de desarrollo militar en el marco del Fondo Europeo de Defensa (EDF, por sus siglas en inglés). Se trata de una de las mayores asignaciones hasta la fecha y refleja el giro de Bruselas hacia una política de seguridad más ambiciosa en un contexto marcado por la guerra en Ucrania.

El paquete de financiación se divide entre proyectos de investigación y de desarrollo de capacidades, con especial atención a tecnologías consideradas críticas para los conflictos actuales. Entre ellas destacan la inteligencia artificial, los sistemas no tripulados, la ciberdefensa y los sensores avanzados, todos ellos ámbitos en los que la Unión Europea busca reducir su dependencia de terceros países.

Fuentes comunitarias subrayan que la convocatoria ha despertado un interés récord por parte de la industria, con más de 400 propuestas presentadas por empresas y centros de investigación de toda Europa. Este elevado número de candidaturas pone de manifiesto la creciente importancia del sector de defensa dentro de la estrategia industrial europea.

La iniciativa se enmarca en la hoja de ruta comunitaria para reforzar la preparación militar de aquí a 2030, que apuesta por mejorar la interoperabilidad entre Estados miembros y acelerar el desarrollo de capacidades conjuntas. El objetivo es que los países de la Unión Europea puedan responder de forma más eficaz y coordinada a amenazas cada vez más complejas.

Además, Bruselas ha puesto el foco en la colaboración con la industria ucraniana, incorporando a empresas de ese país en algunos de los proyectos seleccionados. Esta cooperación responde tanto a la necesidad de apoyar a Kiev como al interés por integrar la experiencia adquirida en el campo de batalla en el desarrollo tecnológico europeo.

Con esta inversión, la Comisión Europea busca también fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa en el continente, favoreciendo la participación de grandes empresas y pymes en programas multinacionales. La iniciativa pretende consolidar un ecosistema más competitivo y menos fragmentado, capaz de competir con potencias como Estados Unidos o China en el ámbito militar.