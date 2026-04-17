La Infantería de Marina ya tiene nuevos blindados: Indra cierra un acuerdo con Iveco para 'españolizar' el 8x8 Superav

La Infantería de Marina española va a dar un paso clave en su proceso de modernización con la incorporación de nuevos blindados anfibios que sustituirán a los veteranos y obsoletos AAV-7, ya superados por las exigencias operativas actuales. Indra e Iveco Defence Vehicles han firmado este viernes un acuerdo para 'españolizar' el Superav 8x8, el vehículo preferido entre los técnicos militares entre las opciones que había en el mercado.

El programa contempla la adquisición de 34 vehículos por un importe total de 370,5 millones de euros, en el marco de los planes de modernización impulsados por el Ministerio de Defensa para alcanzar al menos una inversión del 2 por ciento del PIB en Defensa. La operación supone la renovación de una de las capacidades más sensibles de la Infantería de Marina, centrada en la proyección anfibia y el despliegue en entornos litorales complejos.

Los actuales AAV-7, en servicio desde hace décadas, presentan limitaciones tanto en protección como en movilidad y sistemas tecnológicos. Su sustitución era considerada prioritaria dentro de la planificación militar, especialmente ante escenarios donde la rapidez de despliegue y la interoperabilidad con aliados resultan determinantes para el éxito de las misiones.

El acuerdo establece que Iveco suministrará las plataformas base del Superav 8x8, mientras que Indra asumirá el papel de integrador principal. Esto implica la incorporación de sistemas de misión, comunicaciones, sensores y capacidades de mando adaptadas a los requisitos españoles, en un proceso que se desarrollará en instalaciones industriales situadas en territorio nacional.

El Superav 8x8 cuenta con un historial internacional relevante, al haber sido seleccionado como base del vehículo anfibio de los Marines de Estados Unidos, desarrollado junto a BAE Systems. También forma parte de las capacidades de las Fuerzas Armadas italianas, lo que refuerza su credibilidad como solución probada en distintos escenarios operativos.

El nuevo Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina contará con varias versiones, incluyendo transporte de tropas, mando y control, recuperación y ambulancia. Esta versatilidad permitirá adaptar el uso de los blindados a distintas misiones, desde operaciones de combate hasta tareas de apoyo logístico o evacuación en situaciones de emergencia.