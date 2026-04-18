Brasil busca controlar el Atlántico Sur y eleva su apuesta naval hasta los tres submarinos nucleares

Brasil ha decidido dar un paso más en su ambición marítima con un plan para ampliar su flota de submarinos nucleares hasta tres unidades. La medida responde a la necesidad de reforzar su capacidad de vigilancia y control en el Atlántico Sur, una región clave por su riqueza en recursos y su creciente importancia geoestratégica en el tablero internacional.

La Marina brasileña considera que disponer de un solo submarino nuclear limitaría seriamente su operatividad. Los ciclos de mantenimiento y preparación reducen su disponibilidad real. Con tres unidades, el esquema permitiría mantener uno desplegado, otro listo para salir y un tercero en revisión, garantizando así una presencia continua en el mar sin interrupciones.

El cambio también tiene un impacto directo en los tiempos de reacción. Según los cálculos manejados por las autoridades militares, el despliegue ante una crisis podría reducirse de los actuales 15 días a apenas cuatro. Esta mejora resulta decisiva en escenarios donde la rapidez es clave para proteger intereses estratégicos y responder a amenazas emergentes.

Los submarinos nucleares ofrecen ventajas que van más allá de la velocidad. Su autonomía prácticamente ilimitada les permite operar durante largos periodos sin necesidad de salir a superficie. Además, su capacidad de sigilo los convierte en plataformas ideales para misiones de disuasión, vigilancia y control en amplias zonas marítimas de difícil cobertura.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Brasil para consolidar su posición como potencia regional. La protección de la llamada Amazonía Azul, que engloba vastas áreas marítimas ricas en recursos naturales, se ha convertido en una prioridad nacional. Con esta apuesta, el país se sitúa en el reducido grupo de naciones con capacidad de operar submarinos de propulsión nuclear.