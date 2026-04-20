Defensa convoca casi 3.000 plazas para oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para este 2026

El Ministerio de Defensa ha lanzado la convocatoria de 2026 para el acceso a las escalas de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y de suboficiales para las Fuerzas Armadas, con un total de 2.944 plazas. La oferta combina el ingreso directo con la promoción interna, en línea con el modelo de años anteriores, y busca garantizar tanto la incorporación de nuevos perfiles como la progresión profesional del personal ya en servicio activo.

Del total de plazas ofertadas, 1.337 corresponden a acceso directo, mientras que 1.607 se reservan a promoción interna, lo que supone aproximadamente un 55 por ciento del conjunto. Este reparto confirma la apuesta del departamento que dirige Margarita Robles por reforzar la carrera militar desde dentro, favoreciendo que los efectivos puedan ascender y asumir mayores responsabilidades sin abandonar la institución.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es el peso otorgado al personal de Tropa y Marinería. En concreto, se ofertan 1.261 plazas para su promoción a las escalas de suboficiales, lo que representa el 80 por ciento del total en esa categoría. Además, se habilitan 120 plazas para que este mismo colectivo pueda acceder a la escala de oficiales, ampliando sus opciones de desarrollo profesional.

La convocatoria se articula a través de dos vías diferenciadas: el ingreso directo, dirigido a aspirantes externos, y la promoción interna, destinada a militares en activo. Ambas opciones cuentan con procesos selectivos específicos que incluyen pruebas teóricas, físicas y psicotécnicas, así como requisitos académicos y de edad adaptados a cada modalidad y escala a la que se aspire.

Toda la información relativa a los procedimientos de acceso, plazos y requisitos puede consultarse en la página oficial de reclutamiento del Ministerio de Defensa y en el portal de la Administración General del Estado. Asimismo, las distintas convocatorias han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Defensa, donde se detallan las condiciones específicas de cada proceso selectivo.