El hito conjunto del Ejército del Aire y la Armada: un A330 MRTT reabastece en vuelo a un caza Harrier AV-8B

El Ejército del Aire y del Espacio y la Armada Española han logrado en las últimas horas un hito conjunto al completar por primera vez un repostaje en vuelo entre un A330 MRTT y un caza Harrier AV-8B. La operación demuestra la capacidad de coordinación entre ambos ejércitos y valida el uso conjunto de medios en misiones complejas de apoyo aéreo y proyección de fuerza.

El ejercicio ha permitido comprobar la compatibilidad entre el sistema de manguera y cesta del A330 MRTT y la sonda de repostaje del Harrier. Esta capacidad técnica es clave para ampliar el radio de acción del avión embarcado, que opera habitualmente desde el Buque de Proyección Estratégica (BPE) Juan Carlos I, y mejorar su autonomía en escenarios operativos exigentes.

El A330 MRTT se ha convertido en una de las principales capacidades estratégicas incorporadas recientemente por el Ejército del Aire y del Espacio. Además de las misiones de reabastecimiento en vuelo, este avión permite realizar transporte logístico de largo alcance y evacuaciones médicas, consolidándose como un elemento central en la proyección exterior de las Fuerzas Armadas.

Este avance se enmarca en la estrategia de integración operativa entre los distintos ejércitos, orientada a maximizar la eficiencia y la capacidad de respuesta conjunta. La interoperabilidad demostrada en este ejercicio refuerza el papel de España en operaciones internacionales y abre la puerta a futuras misiones combinadas con mayores niveles de complejidad tecnológica.