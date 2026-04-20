El Supremo decide la primera batalla judicial por los obuses del Ejército de Tierra: no habrá medidas cautelares

El programa de los obuses autopropulsados del Ejército de Tierra parece estar condenado a ser la gran guerra judicial de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas. Se trata de sustituir los veteranos obuses a cadenas ATP M-109 A5E por nuevas unidades de última generación. También de introducir obuses a ruedas por primera vez, pues nunca han estado en servicio. Ambos contratos superan los 7.000 millones de euros.

De un lado, está la UTE formada por Indra y Escribano EM&E, que fueron designadas a dedo por el Gobierno para sacar adelante un programa para el que no tienen experiencia previa. Del otro lado, GDELS-Santa Bárbara Sistemas, con experiencia en la materia, con dos sistemas en el mercado desarrollados y presentados en los dos últimos años, pero apartada por el Gobierno porque quería convertir a Indra en el campeón nacional de la defensa.

La primera batalla judicial empezó a principios del pasado mes de enero. GDELS-Santa Bárbara Sistemas presentó un recurso ante el Supremo contra el crédito que adelantó dinero a la UTE de Indra y Escribano EM&E para ir sacando adelante los dos programas de los obuses. Pero la gran guerra está en la judicialización del contrato en sí de los dos programas de armamento. Y GDELS está dispuesta a llegar a los tribunales europeos.

El primer paso previo para esa gran guerra judicial fue el recurso de alzada presentado ante el departamento de Margarita Robles. Sin ese recurso no había posibilidad de iniciar la batalla judicial. Finalmente el pasado jueves el Ministerio de Defensa rechazó el recurso de GDELS-Santa Bárbara Sistemas y avocó al programa a convertirse en la gran guerra judicial que se preveía. Sólo queda que se materialice con la presentación de la primera demanda.

Este lunes, el Tribunal Supremo ha resuelto la primera batalla de la primera batalla, al denegar la medida cautelar solicitada por GDELS-Santa Bárbara Sistemas. El tribunal considera que no existe un riesgo real de que el recurso pierda su finalidad si no se suspenden los créditos de inmediato. Para los magistrados, los supuestos perjuicios invocados por Santa Bárbara Sistemas son meramente hipotéticos y carecen de la prueba necesaria para paralizar una inversión estratégica.

La resolución judicial pone el foco en la salvaguarda de los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional. El Supremo advierte que suspender más de 3.000 millones de financiación pública provocaría una alteración sustancial en la planificación militar y presupuestaria del Estado. Además, subraya que España debe cumplir con sus compromisos internacionales de gasto asumidos ante la Unión Europea y la propia OTAN.

El magistrado ponente, Diego Córdoba, recalca que la concesión de estos préstamos plurianuales está ligada a la estrategia de autonomía industrial de España. Según el auto, paralizar los fondos para los programas ATP Ruedas y ATP Cadenas dañaría la soberanía nacional al mantener la dependencia exterior de suministros críticos. Por ello, el tribunal prioriza la modernización de las capacidades militares sobre los intereses económicos particulares de GDELS-Santa Bárbara Sistemas.

Respecto a las acusaciones de "dedazo" y falta de solvencia técnica de Indra y Escribano EM&E, el Supremo evita pronunciarse, de momento, en este incidente cautelar. El tribunal señala que el debate sobre la idoneidad técnica es una cuestión de fondo que requiere una valoración compleja incompatible con esta fase procesal. Asimismo, recuerda que la decisión sobre qué operador es más apto corresponde exclusivamente a la discrecionalidad técnica del Ministerio de Defensa.

Finalmente, el Alto Tribunal impone las costas a Santa Bárbara Sistemas al ver rechazadas todas sus pretensiones de urgencia. El auto aclara que, si en el futuro se anularan los préstamos, la situación sería reversible mediante la simple devolución del dinero al Tesoro. Con este aval judicial, el Gobierno logra blindar, al menos temporalmente, la financiación de su proyecto estrella para la artillería pesada del Ejército de Tierra.

Fuentes de GDELS-Santa Bárbara Sistemas ha destacado que su recurso contra los préstamos (la segunda batalla de la primera batalla) va a ser juzgada por el Supremo con independencia de que no se apliquen las medidas cautelares que habían pedido y que no se van a hacer valoraciones sobre la decisión del TS de no tomar medidas cautelares.