Indra y Maxwell Applied cierran un acuerdo para reforzar las capacidades de ingeniería avanzada para las Fuerzas Armadas

Indra ha firmado un acuerdo estratégico con Maxwell Applied Technologies para reforzar sus capacidades en ingeniería avanzada aplicadas a la defensa. La colaboración se centra en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto valor añadido, con especial atención a ámbitos clave como la microelectrónica y la radiofrecuencia, considerados críticos para los sistemas militares actuales.

El acuerdo busca mejorar la cadena de suministro global de Indra, en un contexto marcado por la creciente complejidad tecnológica y la necesidad de reforzar la autonomía estratégica. Ambas compañías trabajarán en el desarrollo de productos y servicios destinados a las Fuerzas Armadas, alineados con los requisitos de los programas nacionales y europeos, así como con los estándares de los mercados internacionales de defensa.

La alianza pone un énfasis especial en su contribución a los Programas Especiales de Modernización (PEM), considerados prioritarios para el refuerzo de las capacidades militares. En este marco, las nuevas soluciones estarán orientadas a garantizar sistemas más robustos, seguros y fiables, en línea con la apuesta por la soberanía tecnológica e industrial tanto en España como en el conjunto de Europa.

Además del ámbito estrictamente militar, el acuerdo contempla la posibilidad de extender la colaboración a otros sectores estratégicos. Entre ellos destacan el aeroespacial, las telecomunicaciones y el desarrollo de semiconductores, áreas en las que ambas compañías buscan aprovechar sus capacidades complementarias para ampliar su presencia en mercados de alto valor añadido y fuerte crecimiento.

Maxwell aportará su especialización en diseño electrónico, microelectrónica y radiofrecuencia, mientras que Indra contribuirá con su experiencia en gestión de programas complejos, desarrollo tecnológico e internacionalización. Esta combinación permitirá acelerar los procesos de desarrollo, mejorar la eficiencia y adaptar las soluciones a las necesidades específicas de clientes institucionales y operadores internacionales.

Con este acuerdo, Indra refuerza su estrategia de colaboración con empresas tecnológicas nacionales altamente especializadas. La compañía continúa ampliando su red de socios industriales y tecnológicos, en la que ya suma más de 140 acuerdos en el último año, con el objetivo de fortalecer su capacidad de innovación y su posición en programas estratégicos de defensa y tecnología avanzada.