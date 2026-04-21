El Congreso llama a reconocer a los militares como profesión de riesgo sin crear uniformados de primera y de segunda

La Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados ha evidenciado en las últimas horas que el reconocimiento de la profesión militar como actividad de riesgo concita un amplio consenso político, pero también que las diferencias partidistas siguen marcando el paso. Y es que la Cámara Baja aprobó ayer lunes dos proposiciones no de ley idénticas el objetivo, pero con apoyos fue diferentes.

El consenso fue prácticamente total. La consideración de profesión de riesgo para los militares no contó con ningún posicionamiento en contra. También hubo unanimidad en que no puede haber militares de primera y de segunda, es decir, que no puede haber miembros de las Fuerzas Armadas que sean reconocidos como profesionales de riesgo y que otros, que desempeñan el mismo trabajo, pero ingresaron antes, no lo sean.

La polémica está servida en este sentido desde que el Ministerio de Defensa anunció que estaba trabajando en el reconocimiento de la profesión de riesgo y dio los primeros detalles. Se podía dar la circunstancia de que sólo se le reconociese esa profesión de riesgo a los que están dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (ingreso en 2011 o posterior) y no a los de clases pasivas (ingreso anterior a 2011).

Hasta tal punto llegó la polémica que Defensa llamó a las asociaciones profesionales de militares a un encuentro en el ministerio para abordar el tema. Allí, la subsecretaria de Estado de Defensa, Adoración Mateos, intentó trasmitir que se estaba trabajando para que todos los militares fueran reconocidos por igual, aunque las asociaciones dudan de Defensa y creen que se puede estar ante una 'zanahoria electoral' o un 'anuncio sin contenido'.

Pese a todo ese consenso, la moción presentada por UPN contó con el apoyo de PP, PSOE, Vox y Sumar. Por el contrario, la moción presentada por Vox contó únicamente con el apoyo de PP y UPN. Aun así, las dos propuestas fueron aprobadas, lo que supone un espaldarazo moral para los militares, pero poco más, porque ninguna de las dos proposiciones no de ley obliga a nada al Gobierno de Pedro Sánchez.

Eso sí, la desconfianza en torno a los militares de primera y de segunda no dejó de aparecer en las intervenciones. portavoz de UPN, Alberto Catalán, defendió como "incomprensible" que los militares no estén considerados como profesión de riesgo pese a su labor en defensa de la soberanía y el orden constitucional, y reclamó evitar cualquier diferencia entre efectivos con las mismas funciones y riesgos.

Desde Vox, el diputado Alberto Asarta coincidió en el fondo de la cuestión. Centró su intervención en denunciar que no puede haber desigualdad entre los militares según su fecha de ingreso. Criticó que los adscritos a clases pasivas pudieran quedar fuera del reconocimiento y advirtió de problemas de seguridad jurídica. El popular Pablo Pérez Coronado reclamó que no existan "militares de primera y de segunda".

El socialista Javier Rodríguez Palacios mostró el apoyo de su partido a la propuesta de UPN, pero no a la de Vox, porque su grupo "discrimina las propuestas en función de su origen". También dijo que Defensa declarará a todos los militares como profesionales de riesgo sin hacer divisiones entre Seguridad Social o Clases Pasivas. Misma diferenciación política en cuanto al apoyo a las mociones hicieron los diputados de Sumar.