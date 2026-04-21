Grupo Oesía logra cinco proyectos clave del Fondo Europeo de Defensa y refuerza su peso en tecnología militar europea

La española Grupo Oesía ha sido seleccionado para participar en cinco nuevos proyectos del Fondo Europeo de Defensa correspondientes a la convocatoria de 2025, reforzando su posición en el desarrollo de capacidades militares avanzadas dentro de la Unión Europea. La adjudicación consolida su papel en áreas críticas vinculadas a la transformación digital de la defensa.
Los proyectos adjudicados abarcan ámbitos estratégicos como la simulación avanzada, la inteligencia artificial, las tecnologías espaciales, los sistemas radar y la aviónica. Estas áreas son consideradas prioritarias por Bruselas en su apuesta por la autonomía estratégica, en un contexto marcado por la creciente inestabilidad internacional y la necesidad de reducir dependencias tecnológicas externas en el ámbito de la defensa.
Entre los programas destaca EVOLVE, centrado en el desarrollo de un sistema de entrenamiento multidominio que combina entornos reales y virtuales, así como SHIMBAD, que impulsa un radar AESA de nueva generación con capacidades avanzadas de vigilancia y guerra electrónica. A estos se suman SPIDER2, orientado a constelaciones de satélites ISR, y EPIIC2, que busca revolucionar las cabinas de aeronaves militares.
El quinto proyecto, AI-SHIELD, pone el foco en el uso de inteligencia artificial para mejorar el análisis de datos y la toma de decisiones en operaciones militares, incorporando modelos de lenguaje europeos optimizados. Con estas iniciativas, Grupo Oesía amplía su presencia en programas comunitarios, donde ya acumula más de treinta participaciones en iniciativas vinculadas a innovación y defensa.
Este éxito del Grupo Oesía se produce sólo unos días después de que la empresa fuese señalada como "potencial objetivo militar" por el Ministerio de Defensa de Rusia por participar en la fabricación de sistemas aéreos no tripulados para el Gobierno de Ucrania. Exactamente, dio los datos de ubicación en una ciudad del arco metropolitano de Madrid de su filial UAV Navigation.