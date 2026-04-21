Las Fuerzas Armadas españolas han participado en el ejercicio multinacional Flintlock 26, desarrollado en Costa de Marfil. La actividad, coordinada por el Mando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, reúne a unidades de élite de Europa, África y Norteamérica. El objetivo es mejorar la interoperatividad en escenarios exigentes, donde la coordinación entre aliados resulta clave para responder a amenazas complejas en el continente africano.

Sobre el terreno, los militares españoles han ejecutado maniobras centradas en capacidades tácticas fundamentales. Entre ellas destacan el tiro de precisión, el combate en espacios cerrados y los procedimientos de asalto en entornos hostiles. Este tipo de adiestramiento busca perfeccionar la respuesta ante situaciones reales, en las que la rapidez de actuación y la coordinación entre equipos marcan la diferencia en operaciones especiales.

Uno de los aspectos más relevantes del despliegue español ha sido la participación del componente marítimo. Han participado las fuerzas del BAM P-46 Furor, desplegado en la zona, en ejercicios de visita y registro en ambiente no cooperativo. Estas maniobras, habituales en zonas sensibles como el golfo de Guinea, permiten reforzar la capacidad de control y seguridad en rutas estratégicas, especialmente frente a amenazas como el tráfico ilícito o la piratería.

De forma paralela, el ejercicio ha incorporado un importante componente sanitario. La Célula de Estabilización, integrada en el ROLE 2, ha desarrollado prácticas de evacuación médica por vía marítima. Estas operaciones simulan escenarios reales en los que es necesario atender, estabilizar y trasladar a heridos en condiciones complejas, garantizando la continuidad asistencial en entornos operativos alejados de infraestructuras hospitalarias convencionales.

El ejercicio Flintlock se consolida así como el principal entrenamiento anual de operaciones especiales en África. La participación de 23 países refleja el interés común por fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad. Para España, supone además una oportunidad para proyectar sus capacidades conjuntas, integrando medios del Ejército de Tierra, la Armada y la Guardia Civil en un entorno multinacional exigente.