PP, Vox y UPN impiden que los socios de Sánchez abran una investigación para "atacar" a las Fuerzas Armadas por la mili

El Congreso de los Diputados dio este lunes un sonoro portazo a la posibilidad de abrir una gran investigación a escala nacional sobre los supuestos malos tratos que pudo haber en las décadas de los 80 y 90 a los jóvenes que eran llamados a filas para cumplir con el servicio militar obligatorio. Una apuesta liderada por algunos de los partidos coaligados y apoyos parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez.

Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts per Catalunya, Podemos y BNG llevaron a la Comisión de Defensa una proposición no de ley que reclamaba una investigación exhaustiva e independiente sobre los abusos denunciados en la mili. Estas formaciones sostenían que existen testimonios recientes que apuntan a prácticas sistemáticas de vejaciones, agresiones físicas y psicológicas en distintos cuarteles durante los años ochenta y noventa.

El texto defendía que no se trataba de episodios aislados, sino de una dinámica estructural marcada por la impunidad y la falta de control institucional. Además, citaba supuestas cifras oficiales del Ministerio de Defensa que apuntan a más de 300 suicidios entre 1983 y 2001, junto a numerosas muertes en circunstancias no aclaradas, lo que, a juicio de los proponentes, justificaría una revisión en profundidad.

Asimismo, la iniciativa apelaba a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo para solicitar que esta institución iniciara actuaciones de oficio. El objetivo, según sus impulsores, era esclarecer los hechos, reconocer a las víctimas y promover posibles medidas de reparación. Todo ello con la intención de que el Estado asumiera de manera formal la investigación de un periodo que consideran insuficientemente analizado.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada en la Cámara Baja con los votos en contra del PP, Vox y UPN, mientras que el PSOE optó por la abstención. Esta combinación de votos impidió que saliera adelante una iniciativa que había generado un intenso debate político y parlamentario.

Durante su intervención, el diputado del PP Carlos Alberto Sánchez calificó la propuesta como un "ataque político" a las Fuerzas Armadas. A su juicio, el relato de abusos sistemáticos constituye una "distorsión histórica grave" y una caricatura que pretende presentar el servicio militar obligatorio como un entorno generalizado de maltrato, algo que rechazó de forma tajante.

En una línea similar se expresó el portavoz de Vox en la Comisión de Defensa, el general Alberto Asarta, quien consideró que la iniciativa respondía a un "relato político sesgado". Aunque admitió la posible existencia de casos concretos, rechazó que se pueda construir una causa general contra las Fuerzas Armadas a partir de episodios que, según dijo, ya fueron investigados en su momento.

Por su parte, la portavoz adjunta del PSOE en la comisión, Caridad Rives, defendió una posición intermedia. Aseguró que su grupo veía con buenos ojos esclarecer los hechos, pero apostó por limitar la investigación al Defensor del Pueblo para garantizar imparcialidad. Al no aceptarse su enmienda, los socialistas optaron finalmente por la abstención.